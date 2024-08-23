Три человека пострадали при захвате заложников в волгоградской колонии

23 августа в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области заключенные взяли в заложники сотрудников учреждения во время заседания дисциплинарной комиссии. По данным ТАСС, один сотрудник ФСИН был убит. Утверждается, что в нападении участвовали как минимум трое заключенных. На место выехала группа центрального аппарата ФСИН для проведения проверки.