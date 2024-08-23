Более 7000 жителей Курской области получили выплаты
Выплаты получили более 7000 пострадавших жителей Курской области. Об этом рассказал на брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
«На сегодняшний день осуществлены выплаты более чем 7000 гражданам на общую сумму свыше 107,5 млн руб.», – уточнил Шаров (цитата по ТАСС).
Он добавил, что начисление выплат продолжается. Заявления от жителей региона принимаются через «Госуслуги».
14 августа сообщалось, что из резервного фонда правительства РФ на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области планируется выделить до 600 млн руб. Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 000 руб. С учетом единовременной материальной помощи в 10 000 руб. общая сумма выплат достигнет 25 000 руб.
Бои в Курской области продолжаются уже более двух недель. 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек.