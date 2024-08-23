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Более 7000 жителей Курской области получили выплаты

Ведомости

Выплаты получили более 7000 пострадавших жителей Курской области. Об этом рассказал на брифинге заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

«На сегодняшний день осуществлены выплаты более чем 7000 гражданам на общую сумму свыше 107,5 млн руб.», – уточнил Шаров (цитата по ТАСС).

Он добавил, что начисление выплат продолжается. Заявления от жителей региона принимаются через «Госуслуги».

14 августа сообщалось, что из резервного фонда правительства РФ на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области планируется выделить до 600 млн руб. Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 000 руб. С учетом единовременной материальной помощи в 10 000 руб. общая сумма выплат достигнет 25 000 руб.

Бои в Курской области продолжаются уже более двух недель. 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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