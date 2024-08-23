Более 7000 жителей Курской области получили выплаты

Бои в Курской области продолжаются уже более двух недель. 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек.