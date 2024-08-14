Пострадавшим в Курской области направят 600 млн рублей на единовременные выплаты
Из резервного фонда правительства РФ планируется выделить до 600 млн руб. на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 000 руб. С учетом единовременной материальной помощи в 10 000 руб. общая сумма выплат достигнет 25 000 руб.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км.
13 августа сообщалось, что за сутки МЧС доставило в Курскую область более 350 т гуманитарного груза, в том числе питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости. В регионе за сутки работало 119 бригад скорой помощи, 66 из них – в приграничье. Единовременную выплату в размере 10 000 руб. получили почти 5000 человек. За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2000 человек. В девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в которых находятся около 8000 курян.