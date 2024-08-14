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Пострадавшим в Курской области направят 600 млн рублей на единовременные выплаты

Ведомости

Из резервного фонда правительства РФ планируется выделить до 600 млн руб. на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 000 руб. С учетом единовременной материальной помощи в 10 000 руб. общая сумма выплат достигнет 25 000 руб.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км.

13 августа сообщалось, что за сутки МЧС доставило в Курскую область более 350 т гуманитарного груза, в том числе питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости. В регионе за сутки работало 119 бригад скорой помощи, 66 из них – в приграничье. Единовременную выплату в размере 10 000 руб. получили почти 5000 человек. За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2000 человек. В девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в которых находятся около 8000 курян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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