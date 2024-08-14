Пострадавшим в Курской области направят 600 млн рублей на единовременные выплаты

13 августа сообщалось, что за сутки МЧС доставило в Курскую область более 350 т гуманитарного груза, в том числе питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости. В регионе за сутки работало 119 бригад скорой помощи, 66 из них – в приграничье. Единовременную выплату в размере 10 000 руб. получили почти 5000 человек. За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2000 человек. В девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в которых находятся около 8000 курян.