Спасатели нашли тело шестого пропавшего при крушении яхты у Сицилии

Пропавшими без вести, помимо Линча и его дочери, числились еще четыре человека: председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда. Их тела также найдены. Погиб еще один человек – повар на судне.