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Спасатели нашли тело шестого пропавшего при крушении яхты у Сицилии

Ведомости

Спасатели подняли на берег тело шестого пропавшего без вести при крушении яхты Bayesian у Палермо (Сицилия). Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местную береговую охрану.

Тело женщины нашли 23 августа. Ее личность пока не установлена, но, предположительно, это 18-летняя дочь британского магната в сфере технологий Майка Линча Ханна. Хотя The Telegraph писала, что тело Ханны достали вместе с телом ее отца еще 21 августа. 

56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за шторма у берегов Палермо рано утром 19 августа. Судно опустилось на глубину около 50 м, к поискам были привлечены водолазы. Всего на борту находилось 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, среди них – жена Линча Анджела Бакарес.

Пропавшими без вести, помимо Линча и его дочери, числились еще четыре человека: председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда. Их тела также найдены. Погиб еще один человек – повар на судне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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