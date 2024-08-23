Спасатели нашли тело шестого пропавшего при крушении яхты у Сицилии
Спасатели подняли на берег тело шестого пропавшего без вести при крушении яхты Bayesian у Палермо (Сицилия). Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местную береговую охрану.
Тело женщины нашли 23 августа. Ее личность пока не установлена, но, предположительно, это 18-летняя дочь британского магната в сфере технологий Майка Линча Ханна. Хотя The Telegraph писала, что тело Ханны достали вместе с телом ее отца еще 21 августа.
56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за шторма у берегов Палермо рано утром 19 августа. Судно опустилось на глубину около 50 м, к поискам были привлечены водолазы. Всего на борту находилось 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, среди них – жена Линча Анджела Бакарес.
Пропавшими без вести, помимо Линча и его дочери, числились еще четыре человека: председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда. Их тела также найдены. Погиб еще один человек – повар на судне.