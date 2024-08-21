В затонувшей у Сицилии яхте нашли тела бизнесмена Майка Линча и его дочери

О том, что Майк Линч и его дочь пропали без вести, The Telegraph сообщала 19 августа, в день, когда яхта затонула у берегов Палермо (Сицилия) после шторма. Линч был владельцем судна, на борту которого находились 22 человека. Были спасены 15 пассажиров, включая годовалого ребенка. Ранее сообщалось о шести пропавших без вести и об одном погибшем – шеф-поваре судна Рекальдо Томасе. Судно находится на глубине 49 м.