В затонувшей у Сицилии яхте нашли тела бизнесмена Майка Линча и его дочери
Спасатели извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны из-под обломков яхты Bayesian, затонувшей у берегов Сицилии. Об этом сообщает The Telegraph.
Уточняется, что тела были найдены в одной из кают судна между двумя матрасами. Супругу Линча Анджелу Бакарес, которая также была на яхте, удалось спасти. По словам начальника гражданской защиты Сицилии Сальво Кочины, обнаружены еще два тела, сейчас их извлекают водолазы.
О том, что Майк Линч и его дочь пропали без вести, The Telegraph сообщала 19 августа, в день, когда яхта затонула у берегов Палермо (Сицилия) после шторма. Линч был владельцем судна, на борту которого находились 22 человека. Были спасены 15 пассажиров, включая годовалого ребенка. Ранее сообщалось о шести пропавших без вести и об одном погибшем – шеф-поваре судна Рекальдо Томасе. Судно находится на глубине 49 м.
20 августа также сообщалось, что при крушении яхты пропали без вести председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист Clifford Chance Крис Морвилло.