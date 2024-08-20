Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии
При крушении яхты Bayesian в Италии пропал без вести председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Об этом сообщает AFP со ссылкой на страховую компанию Hiscox.
Уточняется, что Блумер пропал вместе со своей женой Джуди. Кроме того, до сих пор не удалось найти юриста Clifford Chance Криса Морвилло.
Также среди пропавших без вести числятся британский магнат в сфере технологий Майк Линч, которому принадлежала Bayesian, и его 18-летняя дочь Ханна. В момент затопления вместе с ними на яхте была жена Линча Анджела Бакарес, ее удалось спасти, уточнил генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина.
Поиски шести пропавших без вести продолжаются со вчерашнего дня. Всего на борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. Один человек погиб.
56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за торнадо у берегов Палермо рано утром 19 августа. Судно опустилось на глубину около 50 м, к поискам привлечены водолазы и вертолеты. Ночные поиски не увенчались успехом, спасатели сообщили, что доступ к яхте ограничен из-за мебели, преграждающей проход.