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Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии

Ведомости

При крушении яхты Bayesian в Италии пропал без вести председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер. Об этом сообщает AFP со ссылкой на страховую компанию Hiscox.

Уточняется, что Блумер пропал вместе со своей женой Джуди. Кроме того, до сих пор не удалось найти юриста Clifford Chance Криса Морвилло.

Также среди пропавших без вести числятся британский магнат в сфере технологий Майк Линч, которому принадлежала Bayesian, и его 18-летняя дочь Ханна. В момент затопления вместе с ними на яхте была жена Линча Анджела Бакарес, ее удалось спасти, уточнил генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина.

Поиски шести пропавших без вести продолжаются со вчерашнего дня. Всего на борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. Один человек погиб.

56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за торнадо у берегов Палермо рано утром 19 августа. Судно опустилось на глубину около 50 м, к поискам привлечены водолазы и вертолеты. Ночные поиски не увенчались успехом, спасатели сообщили, что доступ к яхте ограничен из-за мебели, преграждающей проход.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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