Глава совета директоров Morgan Stanley пропал при крушении яхты в Италии

Также среди пропавших без вести числятся британский магнат в сфере технологий Майк Линч, которому принадлежала Bayesian, и его 18-летняя дочь Ханна. В момент затопления вместе с ними на яхте была жена Линча Анджела Бакарес, ее удалось спасти, уточнил генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина.