Шестеро человек пропали без вести после затопления яхты Bayesian в Италии
У берегов Палермо (Сицилия) затонула 56-метровая яхта Bayesian, шесть человек пропали без вести. Об этом сообщает ANSA.
На яхте, которая ходит под флагом Соединенного Королевства, находились в основном граждане Великобритании, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Франции и Ирландии. По данным ANSA, судно затонуло из-за торнадо.
Инцидент произошел около пяти утра, на борту судна находились 22 человека. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. Обнаружено тело еще одного человека, его личность не уточняется. Судно находится на глубине 49 м, к нему уже спустились водолазы. К поискам также привлечены вертолеты.