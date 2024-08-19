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Шестеро человек пропали без вести после затопления яхты Bayesian в Италии

Ведомости

У берегов Палермо (Сицилия) затонула 56-метровая яхта Bayesian, шесть человек пропали без вести. Об этом сообщает ANSA. 

На яхте, которая ходит под флагом Соединенного Королевства, находились в основном граждане Великобритании, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Франции и Ирландии. По данным ANSA, судно затонуло из-за торнадо.

Уточняется, что среди пропавших без вести – четверо британцев, один канадец и два американца. По данным Financial Times, один из них – британский магнат в сфере технологий Майк Линч. Его жена была спасена. Sky News пишет, что яхта принадлежала Линчу.

Инцидент произошел около пяти утра, на борту судна находились 22 человека. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. Обнаружено тело еще одного человека, его личность не уточняется. Судно находится на глубине 49 м, к нему уже спустились водолазы. К поискам также привлечены вертолеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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