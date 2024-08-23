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Тест системы дистанционного электронного голосования в Москве прошел без сбоев

Ведомости

Тестирование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошло без сбоев, сказал «Ведомостям» руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Всего в тестировании приняло участие порядка 650 000 москвичей – в 2023 г. показатель составлял 430 000 человек.

При этом в ходе самого дистанционного электронного голосования, назначенного на 8 сентября, будет задействовано «намного больше» мощностей, чем апробировали сейчас, подчеркнул в беседе с «Ведомостями» замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель электронного штаба Илья Массух. Результаты тестового голосования опубликуют в ближайшие дни, добавил он.

Тренировка столичной системы ДЭГ перед выборами в Мосгордуму прошла 23 августа с 08:00 до 14:00. Москвичей спросили о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными.

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Алексей Орлов / Ведомости

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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