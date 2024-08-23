Тест системы дистанционного электронного голосования в Москве прошел без сбоев

При этом в ходе самого дистанционного электронного голосования, назначенного на 8 сентября, будет задействовано «намного больше» мощностей, чем апробировали сейчас, подчеркнул в беседе с «Ведомостями» замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель электронного штаба Илья Массух. Результаты тестового голосования опубликуют в ближайшие дни, добавил он.