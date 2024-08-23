Тест системы дистанционного электронного голосования в Москве прошел без сбоев
Тестирование платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве прошло без сбоев, сказал «Ведомостям» руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Всего в тестировании приняло участие порядка 650 000 москвичей – в 2023 г. показатель составлял 430 000 человек.
При этом в ходе самого дистанционного электронного голосования, назначенного на 8 сентября, будет задействовано «намного больше» мощностей, чем апробировали сейчас, подчеркнул в беседе с «Ведомостями» замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель электронного штаба Илья Массух. Результаты тестового голосования опубликуют в ближайшие дни, добавил он.
Тренировка столичной системы ДЭГ перед выборами в Мосгордуму прошла 23 августа с 08:00 до 14:00. Москвичей спросили о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября. Жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. Онлайн-голосование на выборах пройдет с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.