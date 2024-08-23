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МВД России и Таджикистана усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом

Ведомости

МВД Таджикистана и России договорились совместно выявлять других членов террористической организации, причастных к захвату заложников в волгоградской колонии № 19. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанского ведомства.

23 августа министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон Рахимзода и Владимир Колокольцев провели телефонный разговор. Переговоры состоялись по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«В ходе беседы стороны договорились срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия», – говорится в сообщении.

Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН. Заложники удерживались несколько часов, пока снайперы Росгвардии не ликвидировали захватчиков. Четверо сотрудников ФСИН скончались при оказании сопротивления. Сообщалось также, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, которые ранее объявили себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Следственный комитет (СК) России по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Прокуратура Волгоградской области сообщила, что проверит исправительную колонию № 19.

Это второй захват заложников в российской пенитенциарной системе за лето этого года, осуществленный радикальными исламистами. 16 июня заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО-1. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. После происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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