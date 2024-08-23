МВД России и Таджикистана усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом

Это второй захват заложников в российской пенитенциарной системе за лето этого года, осуществленный радикальными исламистами. 16 июня заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО-1. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. После происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев.