МВД России и Таджикистана усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом
МВД Таджикистана и России договорились совместно выявлять других членов террористической организации, причастных к захвату заложников в волгоградской колонии № 19. Об этом сообщила пресс-служба таджикистанского ведомства.
23 августа министры внутренних дел Таджикистана и России Рамазон Рахимзода и Владимир Колокольцев провели телефонный разговор. Переговоры состоялись по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
«В ходе беседы стороны договорились срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия», – говорится в сообщении.
Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН. Заложники удерживались несколько часов, пока снайперы Росгвардии не ликвидировали захватчиков. Четверо сотрудников ФСИН скончались при оказании сопротивления. Сообщалось также, что захватчики были выходцами из Таджикистана и Узбекистана, которые ранее объявили себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Следственный комитет (СК) России по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Прокуратура Волгоградской области сообщила, что проверит исправительную колонию № 19.
Это второй захват заложников в российской пенитенциарной системе за лето этого года, осуществленный радикальными исламистами. 16 июня заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО-1. Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. После происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев.