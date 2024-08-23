ОНК: ИК-19 в Волгоградской области недоукомплектована сотрудниками на 22%
Исправительная колония № 19 ФСИН в Волгоградской области, где 23 августа произошел захват заложников заключенными, недоукомплектована сотрудниками на 22%, сообщает секретарь ОНК Алексей Мельников.
По информации Мельникова, общая нехватка сотрудников пенитенциарных учреждений по Волгоградской области составляет чуть больше 1000 человек, что равно около 25% от штатного расписания территориального органа ФСИН России.
Согласно информации источника «Ведомостей», дефицит кадров в ИК-19 может составлять до 30%.
23 августа «Ведомости» писали, что возможность террористов нападать на колонии связана с кадровым голодом. Опрошенные изданием эксперты сообщили, что подобные ситуации также могут случаться из-за нарушения условий содержания. При этом член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отметила, что радикализм в местах заключения растет, а сотрудников в колониях существенно не хватает и они плохо защищены.
Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, в 147 км от регионального центра, взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.