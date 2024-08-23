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ОНК: ИК-19 в Волгоградской области недоукомплектована сотрудниками на 22%

Ведомости

Исправительная колония № 19 ФСИН в Волгоградской области, где 23 августа произошел захват заложников заключенными, недоукомплектована сотрудниками на 22%, сообщает секретарь ОНК Алексей Мельников.

По информации Мельникова, общая нехватка сотрудников пенитенциарных учреждений по Волгоградской области составляет чуть больше 1000 человек, что равно около 25% от штатного расписания территориального органа ФСИН России.

Согласно информации источника «Ведомостей», дефицит кадров в ИК-19 может составлять до 30%.

23 августа «Ведомости» писали, что возможность террористов нападать на колонии связана с кадровым голодом. Опрошенные изданием эксперты сообщили, что подобные ситуации также могут случаться из-за нарушения условий содержания. При этом член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отметила, что радикализм в местах заключения растет, а сотрудников в колониях существенно не хватает и они плохо защищены.

Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области, в 147 км от регионального центра, взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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