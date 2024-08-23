ОНК: ИК-19 в Волгоградской области недоукомплектована сотрудниками на 22%

23 августа «Ведомости» писали, что возможность террористов нападать на колонии связана с кадровым голодом. Опрошенные изданием эксперты сообщили, что подобные ситуации также могут случаться из-за нарушения условий содержания. При этом член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отметила, что радикализм в местах заключения растет, а сотрудников в колониях существенно не хватает и они плохо защищены.