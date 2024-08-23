ФСИН опровергла информацию о полном захвате ИК-19 заключенными
Заключенные захватили одно отдельное помещение на территории исправительной колонии № 19 в Волгоградской области , сообщает пресс-служба ФСИН.
Как сообщает ведомство, в сети появлялась информация, что заключенные в ходе захвата заложников заняли всю территорию колонии, что не соответствует действительности.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что у террористов есть возможность нападать на колонии из-за кадрового голода, а также из-за нарушения условий содержания. К примеру, наличие доступа к телефонам или возможность приобретать различные предметы у сотрудников ФСИН.
Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.