ФСИН опровергла информацию о полном захвате ИК-19 заключенными

Днем 23 августа четверо заключенных исправительной колонии строгого режима № 19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.