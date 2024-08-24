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По делу о теракте на Крымском мосту арестован участок площадью 1500 кв. метров

Ведомости

Имущество одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту арестовано, среди которого земельный участок в 1500 кв. м. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Речь также идет об аресте двух небольших помещений и трейлера 2022 г. выпуска. Агентство не уточняет имя владельца квартиры.

Накануне сообщалось об аресте в Ульяновске квартиры одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Ее площадь составляет 63 кв. м, кадастровая стоимость – 1,8 млн руб. Имя владельца также не уточнялось.

Крымский мост был атакован дважды. Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте.

По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту является руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов. Установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.

Вторая атака на Крымский мост произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала. СК также возбудил дело о теракте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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