По делу о теракте на Крымском мосту арестован участок площадью 1500 кв. метров
Имущество одного из фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту арестовано, среди которого земельный участок в 1500 кв. м. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Речь также идет об аресте двух небольших помещений и трейлера 2022 г. выпуска. Агентство не уточняет имя владельца квартиры.
Накануне сообщалось об аресте в Ульяновске квартиры одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Ее площадь составляет 63 кв. м, кадастровая стоимость – 1,8 млн руб. Имя владельца также не уточнялось.
Крымский мост был атакован дважды. Утром 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь топливных цистерн грузового поезда, пять человек погибли. СК возбудил уголовное дело о теракте.
По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту является руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов. Установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.
Вторая атака на Крымский мост произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. Тогда погибла семейная пара, их дочь пострадала. СК также возбудил дело о теракте.