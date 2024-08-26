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ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об оборонном предприятии

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Омска, который передавал Украине данные об оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

«Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», – говорится в сообщении.

Следственное подразделение УФСБ в регионе возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ – госизмена в форме оказания помощи иностранному государству. Наказание по этой статье – от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

22 августа ФСБ сообщила о задержании трех агентов украинской спецслужбы в Крыму, планировавших диверсии на полуострове. По данным службы, один из них прошел обучение по созданию взрывчатки, второй установил связь со спецслужбами и передавал сведения о нахождении критической инфраструктуры, а третий предоставлял адреса проживания высокопоставленных российских военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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