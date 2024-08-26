ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об оборонном предприятии

22 августа ФСБ сообщила о задержании трех агентов украинской спецслужбы в Крыму, планировавших диверсии на полуострове. По данным службы, один из них прошел обучение по созданию взрывчатки, второй установил связь со спецслужбами и передавал сведения о нахождении критической инфраструктуры, а третий предоставлял адреса проживания высокопоставленных российских военнослужащих.