ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об оборонном предприятии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Омска, который передавал Украине данные об оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.
«Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», – говорится в сообщении.
Следственное подразделение УФСБ в регионе возбудило уголовное дело по ст. 275 УК РФ – госизмена в форме оказания помощи иностранному государству. Наказание по этой статье – от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
22 августа ФСБ сообщила о задержании трех агентов украинской спецслужбы в Крыму, планировавших диверсии на полуострове. По данным службы, один из них прошел обучение по созданию взрывчатки, второй установил связь со спецслужбами и передавал сведения о нахождении критической инфраструктуры, а третий предоставлял адреса проживания высокопоставленных российских военнослужащих.