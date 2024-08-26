Капитан затонувшей яхты на Сицилии стал подозреваемым по делу о ее крушении
Капитан яхты Bayesian Джеймс Кэтфилд находится под следствием по подозрению в кораблекрушении и непредумышленном убийстве семи человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.
Утверждается, что 25 августа следователи допрашивали Кэтфилда уже во второй раз, чтобы услышать объяснения, как могло затонуть судно, которое считалось непотопляемым.
У капитана также запросили адрес, по которому можно отправить судебные документы. Обычно такой шаг предшествует уведомлению о расследовании. Corriere della Sera предполагает, что уведомления также могут получить заместитель Кэтфилда и дежурный в ту ночь.
56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за шторма у берегов Палермо в Италии 19 августа. Всего на борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, среди них – жена Линча Анджела Бакарес. Семь человек погибли, среди них – британский магнат в сфере технологий Майкл Линч, председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист Clifford Chance Крис Морвилло.
24 августа стало известно, что прокуратура начала предварительное расследование непредумышленного убийства. Основатель и гендиректор The Italian Sea Group (группа владеет Perini Navi, построившей судно в 2008 г.) Джованни Костантино заявил, что яхта потерпела крушение из-за ошибок экипажа.