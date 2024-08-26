Капитан затонувшей яхты на Сицилии стал подозреваемым по делу о ее крушении

56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за шторма у берегов Палермо в Италии 19 августа. Всего на борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, среди них – жена Линча Анджела Бакарес. Семь человек погибли, среди них – британский магнат в сфере технологий Майкл Линч, председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист Clifford Chance Крис Морвилло.