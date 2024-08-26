Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Капитан затонувшей яхты на Сицилии стал подозреваемым по делу о ее крушении

Ведомости

Капитан яхты Bayesian Джеймс Кэтфилд находится под следствием по подозрению в кораблекрушении и непредумышленном убийстве семи человек. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Утверждается, что 25 августа следователи допрашивали Кэтфилда уже во второй раз, чтобы услышать объяснения, как могло затонуть судно, которое считалось непотопляемым.

У капитана также запросили адрес, по которому можно отправить судебные документы. Обычно такой шаг предшествует уведомлению о расследовании. Corriere della Sera предполагает, что уведомления также могут получить заместитель Кэтфилда и дежурный в ту ночь.

56-метровая яхта Bayesian под флагом Великобритании затонула из-за шторма у берегов Палермо в Италии 19 августа. Всего на борту находились 22 человека, включая 10 членов экипажа. 15 пассажиров удалось спасти, среди них – жена Линча Анджела Бакарес. Семь человек погибли, среди них – британский магнат в сфере технологий Майкл Линч, председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист Clifford Chance Крис Морвилло.

24 августа стало известно, что прокуратура начала предварительное расследование непредумышленного убийства. Основатель и гендиректор The Italian Sea Group (группа владеет Perini Navi, построившей судно в 2008 г.) Джованни Костантино заявил, что яхта потерпела крушение из-за ошибок экипажа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных