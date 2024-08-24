В Италии после крушения яхты начали расследование о непредумышленном убийстве
В расследовании дела о затонувшей у берегов Сицилии яхте может идти речь об убийстве, заявил главный прокурор Термини-Имерезе Амброджо Картозио. Его слова приводит The Sun.
Яхта Bayesian затонула у берегов Палермо утром 19 августа после прошедшего шторма. На борту судна находились 22 человека, тела шестерых уже извлекли, 15 человек были спасены.
Картозио заявил на пресс-конференции о начале предварительного расследования непредумышленного убийства, оно ведется в отношении неизвестных лиц. По словам прокурора, во время крушения люди пытались спрятаться в каютах по левому борту. В момент аварии люди спали, поэтому не смогли спастись.
Яхта Bayesian потерпела крушение из-за ошибок экипажа, сообщил ранее основатель и гендиректор The Italian Sea Group Джованни Костантино. Группа является владельцем компании Perini Navi, построившей судно в 2008 г.
Bayesian пошла на дно, несмотря на то что ее называли «непотопляемой», указывает издание. Сицилийские следователи поговорили с 15 выжившими, включая капитана Джеймса Катфилда, чтобы выяснить, как соблюдались меры предосторожности при прогнозе шторма.
Первого погибшего нашли в день после крушения яхты, им оказался шеф-повар судна Рекальдо Томас. Вечером 21 августа спасатели извлекли тело британского магната в сфере технологий Майка Линча. Тело его дочери Ханны было последним, которое обнаружили 23 августа. До этого погибшими были найдены председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.