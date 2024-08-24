В Италии после крушения яхты начали расследование о непредумышленном убийстве

Первого погибшего нашли в день после крушения яхты, им оказался шеф-повар судна Рекальдо Томас. Вечером 21 августа спасатели извлекли тело британского магната в сфере технологий Майка Линча. Тело его дочери Ханны было последним, которое обнаружили 23 августа. До этого погибшими были найдены председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.