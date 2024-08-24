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В Италии после крушения яхты начали расследование о непредумышленном убийстве

Ведомости

В расследовании дела о затонувшей у берегов Сицилии яхте может идти речь об убийстве, заявил главный прокурор Термини-Имерезе Амброджо Картозио. Его слова приводит The Sun.

Яхта Bayesian затонула у берегов Палермо утром 19 августа после прошедшего шторма. На борту судна находились 22 человека, тела шестерых уже извлекли, 15 человек были спасены. 

Картозио заявил на пресс-конференции о начале предварительного расследования непредумышленного убийства, оно ведется в отношении неизвестных лиц. По словам прокурора, во время крушения люди пытались спрятаться в каютах по левому борту. В момент аварии люди спали, поэтому не смогли спастись.

Яхта Bayesian потерпела крушение из-за ошибок экипажа, сообщил ранее основатель и гендиректор The Italian Sea Group Джованни Костантино. Группа является владельцем компании Perini Navi, построившей судно в 2008 г.

Bayesian пошла на дно, несмотря на то что ее называли «непотопляемой», указывает издание. Сицилийские следователи поговорили с 15 выжившими, включая капитана Джеймса Катфилда, чтобы выяснить, как соблюдались меры предосторожности при прогнозе шторма.

Первого погибшего нашли в день после крушения яхты, им оказался шеф-повар судна Рекальдо Томас. Вечером 21 августа спасатели извлекли тело британского магната в сфере технологий Майка Линча. Тело его дочери Ханны было последним, которое обнаружили 23 августа. До этого погибшими были найдены председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, а также юрист Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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