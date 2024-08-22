Судостроитель назвал причины затопления яхты у Сицилии
Яхта Bayesian, затонувшая у берегов Палермо (Сицилия), потерпела крушение из-за ошибок экипажа, сообщил основатель и гендиректор The Italian Sea Group Джованни Костантино изданию Corriere della Sera. Группа является владельцем компании Perini Navi, построившей судно в 2008 г.
Одной из ошибок стало то, что яхта стояла на якоре в момент шторма. «В определенный момент якорь теряет хватку, и под воздействием ветра судно уносит в брюхо», – сказал он. Костантино также указал, что в момент непогоды в каютах не должно было находиться людей.
Помимо этого, он указал на ошибку экипажа, который допустил вечеринку на яхте перед приближающимся штормом.
«Спросите себя: почему в ту ночь не было рыбаков? Рыбак следит за погодными условиями, а экипаж яхты нет? Не знать [о приближающемся шторме] было невозможно», – подчеркнул он.
Яхта Bayesian затонула у берегов Палермо (Сицилия) утром 19 августа после прошедшего шторма, на борту судна находились 22 человека. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка.
Вечером 21 августа спасатели извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны из-под обломков яхты, сообщала The Telegraph. Супругу Линча Анджелу Бакарес, которая также была на яхте, удалось спасти. Позже спасатели обнаружили четвертое тело, а утром 22 августа – пятое. Тело последнего пропавшего может находиться внутри яхты.
Первого погибшего нашли в день после крушения яхты, им оказался шеф-повар судна Рекальдо Томас.