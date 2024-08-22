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Судостроитель назвал причины затопления яхты у Сицилии

Ведомости

Яхта Bayesian, затонувшая у берегов Палермо (Сицилия), потерпела крушение из-за ошибок экипажа, сообщил основатель и гендиректор The Italian Sea Group Джованни Костантино изданию Corriere della Sera. Группа является владельцем компании Perini Navi, построившей судно в 2008 г.

Одной из ошибок стало то, что яхта стояла на якоре в момент шторма. «В определенный момент якорь теряет хватку, и под воздействием ветра судно уносит в брюхо», – сказал он. Костантино также указал, что в момент непогоды в каютах не должно было находиться людей.

Помимо этого, он указал на ошибку экипажа, который допустил вечеринку на яхте перед приближающимся штормом.

«Спросите себя: почему в ту ночь не было рыбаков? Рыбак следит за погодными условиями, а экипаж яхты нет? Не знать [о приближающемся шторме] было невозможно», – подчеркнул он.

Яхта Bayesian затонула у берегов Палермо (Сицилия) утром 19 августа после прошедшего шторма, на борту судна находились 22 человека. 15 пассажиров удалось спасти, включая годовалого ребенка. 

Вечером 21 августа спасатели извлекли тела британского магната в сфере технологий Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны из-под обломков яхты, сообщала The Telegraph. Супругу Линча Анджелу Бакарес, которая также была на яхте, удалось спасти. Позже спасатели обнаружили четвертое тело, а утром 22 августа – пятое. Тело последнего пропавшего может находиться внутри яхты.

Первого погибшего нашли в день после крушения яхты, им оказался шеф-повар судна Рекальдо Томас. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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