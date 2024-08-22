Судостроитель назвал причины затопления яхты у Сицилии

Одной из ошибок стало то, что яхта стояла на якоре в момент шторма. «В определенный момент якорь теряет хватку, и под воздействием ветра судно уносит в брюхо», – сказал он. Костантино также указал, что в момент непогоды в каютах не должно было находиться людей.