Директор департамента Минэнерго РФ задержан за брошенную в курьера бутылку
Директор департамента угольной промышленности Минэнерго России Петр Бобылев задержан в центре Москвы после того, как бросил бутылку шампанского в курьера. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным правоохранителей, ицидент произошел на Фрунзенской набережной. Курьер ехал по дороге на служебном автомобиле. Проходящему мимо мужчине не понравилось его поведение за рулем, якобы машина передвигалась по внутридворовой территории с превышением скорости.
«В связи с этим он бросил в сторону автомобиля бутылку с шампанским, которая разбила стекло со стороны водительского сиденья. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, им оказался директор департамента угольной промышленности в Минэнерго Петр Бобылев», – уточнил собеседник агентства.
Курьер получил травму головы, ему понадобилась медицинская помощь. В отношении Бобылева проводится доследственная проверка. Проверяется, находился ли он на момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
Бобылев работал на различных должностях в Минэнерго с 2010 г. До перехода в ведомство трудился в энергокомпании ЗАО «КЭС», ОГК-4 и на Сургутской ГРЭС-2 (активы «Юнипро»). Окончил теплоэнергетический факультет Уральского государственного технического университета – Уральского политехнического института (УГТУ-УПИ) по специальности «тепловые электрические станции» и инженерно-экономический факультет УГТУ-УПИ по специальности «экономика и управление на предприятии». На пост директора департамента угольной промышленности назначен 11 апреля 2022 г.