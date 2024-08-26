Директор департамента Минэнерго РФ задержан за брошенную в курьера бутылку

Бобылев работал на различных должностях в Минэнерго с 2010 г. До перехода в ведомство трудился в энергокомпании ЗАО «КЭС», ОГК-4 и на Сургутской ГРЭС-2 (активы «Юнипро»). Окончил теплоэнергетический факультет Уральского государственного технического университета – Уральского политехнического института ­(УГТУ-УПИ) по специальности «тепловые электрические станции» и инженерно-экономический факультет УГТУ-УПИ по специальности ­«экономика и управление на предприятии». На пост директора департамента угольной промышленности назначен 11 апреля 2022 г.