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ФСИН поощрит помогавших сотрудникам заключенных ИК-19

Ведомости

ФСИН поощрит заключенных, помогавших сотрудникам исправительной колонии №19 в Волгоградской области во время захвата заложников террористами, сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 г. помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», – сказано в сообщении.

В ведомстве не отметили, каким именно способом будут поощрены заключенные. Как отмечает ФСИН, начальнику УФСИН по области поручено довести информацию до осужденных. А также до 1 сентября принять решение о подозрении и представить во ФСИН предложения, как именно следует поощрить осужденных.

23 августа четверо заключенных ИК строгого режима №19 в городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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