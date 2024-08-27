ФСИН поощрит помогавших сотрудникам заключенных ИК-19

В ведомстве не отметили, каким именно способом будут поощрены заключенные. Как отмечает ФСИН, начальнику УФСИН по области поручено довести информацию до осужденных. А также до 1 сентября принять решение о подозрении и представить во ФСИН предложения, как именно следует поощрить осужденных.