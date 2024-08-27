ФСИН поощрит помогавших сотрудникам заключенных ИК-19
ФСИН поощрит заключенных, помогавших сотрудникам исправительной колонии №19 в Волгоградской области во время захвата заложников террористами, сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 г. помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», – сказано в сообщении.
В ведомстве не отметили, каким именно способом будут поощрены заключенные. Как отмечает ФСИН, начальнику УФСИН по области поручено довести информацию до осужденных. А также до 1 сентября принять решение о подозрении и представить во ФСИН предложения, как именно следует поощрить осужденных.
23 августа четверо заключенных ИК строгого режима №19 в городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков.