Следователи устанавливают сообщников захвата заложников в ИК-19
Следователи устанавливают возможных сообщников заключенных, которые захватили заложников в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», – сказали агентству.
Следствие также устанавливает круг общения осужденных на свободе.
23 августа четверо заключенных ИК строгого режима №19 в городе Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков. ТАСС писал, что трое заключенных были осуждены за торговлю наркотиками, еще один – за непредумышленное убийство в ходе драки.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).