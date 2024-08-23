Захватившие ИК-19 заключенные были осуждены за торговлю наркотиками и убийство
Трое заключенных, которые захватили помещения ИК-19 под Волгоградом, были осуждены за торговлю наркотиками, еще один – за непредумышленное убийство в ходе драки, сообщает ТАСС со ссылкой на приговоры.
По информации агентства, гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев в 2023 г. был приговорен Волжским районным судом Волгограда к восьми годам колонии по статье и сбыте, производстве и хранении наркотиков. Как следует из объявления ФСИН, на момент вынесения приговора у него не было места жительства. Уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 г. был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к 8,5 года колонии строгого режима по аналогичной статье. Также гражданин Таджикистана Наврузи Рустамчон был осужден по той же статье на семь лет лишения свободы.
Гражданина Узбекистана Темура Хусинова в 2019 г. приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в драке, в ходе которой он с сообщником убили человека. В ноябре 2024 г. у него истекал срок наказания.
Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.