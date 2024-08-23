Захватившие ИК-19 заключенные были осуждены за торговлю наркотиками и убийство

По информации агентства, гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев в 2023 г. был приговорен Волжским районным судом Волгограда к восьми годам колонии по статье и сбыте, производстве и хранении наркотиков. Как следует из объявления ФСИН, на момент вынесения приговора у него не было места жительства. Уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 г. был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к 8,5 года колонии строгого режима по аналогичной статье. Также гражданин Таджикистана Наврузи Рустамчон был осужден по той же статье на семь лет лишения свободы.