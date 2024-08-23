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Захватившие ИК-19 заключенные были осуждены за торговлю наркотиками и убийство

Ведомости

Трое заключенных, которые захватили помещения ИК-19 под Волгоградом, были осуждены за торговлю наркотиками, еще один – за непредумышленное убийство в ходе драки, сообщает ТАСС со ссылкой на приговоры.

По информации агентства, гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев в 2023 г. был приговорен Волжским районным судом Волгограда к восьми годам колонии по статье и сбыте, производстве и хранении наркотиков. Как следует из объявления ФСИН, на момент вынесения приговора у него не было места жительства. Уроженец Таджикистана Назирчон Тошов в 2022 г. был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к 8,5 года колонии строгого режима по аналогичной статье. Также гражданин Таджикистана Наврузи Рустамчон был осужден по той же статье на семь лет лишения свободы.

Гражданина Узбекистана Темура Хусинова в 2019 г. приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в драке, в ходе которой он с сообщником убили человека. В ноябре 2024 г. у него истекал срок наказания.

Заключенные захватили заложников днем 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 321 УК РФ – захват заложников, повлекший умышленное причинение смерти человеку, а также дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Глава государства намерен заслушать доклады силовиков о ситуации в исправительном учреждении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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