Крупнейшие бунты в СИЗО и колониях за последние 10 лет

Крупнейшие бунты в СИЗО и колониях за последние 10 летБольшинству беспорядков предшествовали конфликты осужденных с тюремщиками
23 августа в колонии строгого режима № 19 на окраине Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. По данным ТАСС, в нападении участвовали как минимум трое осужденных. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. О ситуации было доложено президенту. «Ведомости» вспомнили крупнейшие беспорядки в российских СИЗО и колониях за последние 10 лет.
16 июня 2024 г. шестеро заключенных сбежали из камер содержания и захватили в заложники двух сотрудников ФСИН в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Они потребовали автомобиль для побега. После двух неудачных попыток переговоров они были ликвидированы, а захваченные в заложники сотрудники – освобождены. В ходе штурма выжили двое захватчиков. Один из них, Даниил Камнев, 4 июля был арестован по уголовному делу о побеге из мест лишения свободы, захвате заложников и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества (ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 321 УК РФ). Второй, Малик Гандалоев, 23 июля был приговорен к 20 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме за участие в террористической организации, изготовление и хранение взрывчатки. Преступники являлись сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» и были осуждены по статье о терроризме. Четверо из них были уроженцами Ингушетии.
18 февраля 2022 г. 21 заключенный устроил беспорядки в СИЗО-1 Черкесска (КЧР). Как сообщали в республиканском управлении ФСИН, все они были подозреваемыми и обвиняемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями. Арестанты оказали сопротивление администрации следственного изолятора при проведении планового обыска и повредили смотровые глазки в дверях камер. СКР возбудил уголовное дело в отношении семерых заключенных по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) и ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). 2 ноября 2023 г. Верховный суд Карачаево-Черкесии приговорили их к срокам от 3 лет 9 месяцев до 14 лет лишения свободы.
Беспорядки в ИК-1 Владикавказа произошли 15 октября 2021 г. в ходе обысков в камерах штрафного изолятора (ШИЗО). Как сообщало пресс-бюро ФСИН, двое осужденных «отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», устроив провокацию. Остальные заключенные, по данным тюремного ведомства, поддались на нее и разгромили оборудование исправительного учреждения. В беспорядках участвовали порядка 200 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации и участии в массовых беспорядках. Спустя три дня зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что ИК-1 работает штатно.
9 апреля 2020 г. 17 заключенных ангарской ИК-15 (Иркутская область), находившихся в отряде строгих условий содержания, разбили камеры наблюдения и нанесли себе раны на руках в области вен. На следующий день один из них устроил пожар в промышленной зоне. Огонь повредил находящиеся на территории пенитенциарного учреждения профучилище, школу и хозяйственный двор. По официальной версии, бунту предшествовал конфликт между сотрудниками колонии и осужденным, который призвал других к неповиновению. Правозащитники заявляли, что причиной бунта могла стать жестокое обращение со стороны охранников. Впоследствии в колонии был обнаружен труп погибшего заключенного. После происшествия было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков и участии в них (ч. 1, 2 ст. 212 УК), а также о групповой дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию людей от общества (ч. 3 ст. 321 УК). СКР привлек к ответственности 19 человек. Дело было направлено в суд в июне 2023 г.
8 февраля 2019 г. в самарской ИК-5 произошел конфликт между двумя заключенными из отряда, пришедшего на ужин, и одним из осужденных из отряда обслуживания колонии. Когда зачинщик стал нецензурно оскорблять прибывших, те выбежали на улицу, сломали перегородку и побежали в помещение, где живет хозотряд. Там произошла потасовка, в ходе которой сгорели матрасы и одеяла. В результате, по разным данным, пострадали от 15 до 17 человек, многие были госпитализированы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
В ночь на 22 февраля 2016 г. в Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних (Московская область) произошел бунт 55 подростков (всего в учреждении содержалось более 70 человек). Они забаррикадировались на втором этаже жилого корупса, начали ломать мебель и выкидывать ее в окно. По сообщению УФСИН России по Московской области, «ряд воспитанников» Можайской колонии выразил сотрудникам учреждения «свое несогласие» в связи с отказом в условно-досрочном освобождении одному из осужденных. «В ходе беседы с несовершеннолетними воспитанниками все вопросы были им разъяснены и разрешены администрацией воспитательной колонии в рабочем порядке», – сообщала пресс-служба ведомства. 11 марта 2016 г. СКР возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков. 5 марта 2019 г. Московский областной суд приговорил восьмерых фигурантов к срокам от 3 лет и 5 месяцев до 3 лет и 11 месяцев колонии. В связи с истечением срока давности суд по просьбе прокурора прекратил уголовное преследование в отношении пятерых из них.