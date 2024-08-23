Крупнейшие бунты в СИЗО и колониях за последние 10 лет

В ночь на 22 февраля 2016 г. в Можайской воспитательной колонии для несовершеннолетних (Московская область) произошел бунт 55 подростков (всего в учреждении содержалось более 70 человек). Они забаррикадировались на втором этаже жилого корупса, начали ломать мебель и выкидывать ее в окно. По сообщению УФСИН России по Московской области, «ряд воспитанников» Можайской колонии выразил сотрудникам учреждения «свое несогласие» в связи с отказом в условно-досрочном освобождении одному из осужденных. «В ходе беседы с несовершеннолетними воспитанниками все вопросы были им разъяснены и разрешены администрацией воспитательной колонии в рабочем порядке», – сообщала пресс-служба ведомства. 11 марта 2016 г. СКР возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков. 5 марта 2019 г. Московский областной суд приговорил восьмерых фигурантов к срокам от 3 лет и 5 месяцев до 3 лет и 11 месяцев колонии. В связи с истечением срока давности суд по просьбе прокурора прекратил уголовное преследование в отношении пятерых из них.