Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии в Волгоградской области

«Начальник ФСИН доложил мне о ситуации, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ», – сказал он. Президент добавил, что выслушает также и других силовиков.