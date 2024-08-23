Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии в Волгоградской области
Начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Об этом глава государства сообщил во время оперативного совещания Совбеза.
«Начальник ФСИН доложил мне о ситуации, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ», – сказал он. Президент добавил, что выслушает также и других силовиков.
Днем 23 августа в колонии № 19 в Волгоградской области произошел захват заложников заключенными. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).