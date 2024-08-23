В колонии Волгоградской области произошел захват заложников. Главное

Похожее происшествие случилось 16 июня в ростовском СИЗО-1. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев. Кроме того, еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.