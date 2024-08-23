В колонии Волгоградской области произошел захват заложников. Главное

В колонии Волгоградской области произошел захват заложников. ГлавноеПроисшествие случилось во время заседания дисциплинарной комиссии
В исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников, есть пострадавшие. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России.
«В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что один сотрудник ФСИН был убит в ходе захвата. По данным агентства, в нападении участвовали минимум трое заключенных.
Следственный комитет России (СКР) по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).
По предварительным сведениям Telegram-канала Mash, насильно удерживаются четыре человека, есть двое пострадавших. Захват произвели четыре человека, один из них был осужден по статье о терроризме. К зданию колонии стягиваются силовики, пишет канал.
Telegram-канал Baza утверждает, что во время захвата якобы погибли три человека, но официально эта информация пока не подтверждена. Telegram-канал Shot сообщает, что захватчики уже выдвинули требования: вертолет с пилотом, деньги и воздушный коридор на юго-восток, чтобы покинуть страну. В этом случае они обещают отпустить заложников, среди которых, как пишет Telegram-канал, начальник колонии Андрей Девятов, трое его подчиненных и один заключенный.
Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о создании оперативного штаба для координации работы по освобождению захваченных. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН уже госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Угрозы гражданскому населению нет, отметил глава региона.
Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, комментируя случившееся, отметила, что радикализм в местах заключения растет, при этом сотрудников в колониях существенно не хватает и они плохо защищены, а общественный контроль ослаб.
«В среднем члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) каждую колонию проверяют раз-два в год. При этом в ряде регионов в ОНК входят бывшие сотрудники ФСИН, и не всегда они, мягко говоря, объективны», – написала Меркачева в своем Telegram-канале.
Похожее происшествие случилось 16 июня в ростовском СИЗО-1. Заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали. Из-за этого происшествия начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев. Кроме того, еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки, а 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.