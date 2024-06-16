Что известно о захвате в заложники сотрудников ФСИН в Ростове

По предварительной информации, захватчиков шестеро. Telegram-каналы публикуют видеозаписи с места захвата заложников. На видео вооруженные мужчины требуют предоставить им автомобиль и отпустить из СИЗО. Есть ли у них огнестрельное оружие, неизвестно. В руках у заключенных ножи и заточки. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что захватчикам инкриминируются преступления террористического характера.