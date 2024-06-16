Что известно о захвате в заложники сотрудников ФСИН в Ростове

Что известно о захвате в заложники сотрудников ФСИН в РостовеОбвиняемые в террористических преступлениях выдвинули требования
Рано утром в ростовском СИЗО-1 на улице Максима Горького предположительно шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора. В местном управлении ФСИН сообщили, что в настоящий момент ведутся переговоры по освобождению заложников.
На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. «Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», – уточнили в пресс-службе. Из центрального аппарата ФСИН также выдвинулась группа сотрудников для проведения проверки в связи c чрезвычайным происшествием.
По предварительной информации, захватчиков шестеро. Telegram-каналы публикуют видеозаписи с места захвата заложников. На видео вооруженные мужчины требуют предоставить им автомобиль и отпустить из СИЗО. Есть ли у них огнестрельное оружие, неизвестно. В руках у заключенных ножи и заточки. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что захватчикам инкриминируются преступления террористического характера.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в заложниках находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
По информации Telegram-канала Baza, некоторые из заключенных уже осуждены. В декабре 2023 г. им были вынесены приговоры за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта – они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР, пишет Baza.
Территория вокруг учреждения сейчас оцеплена. На месте работают сотрудники Росгвардии и МВД. Улицы рядом с изолятором оцеплены. Туда прибыли также медики и спасатели. «Ведомости» направили запросы в Росгвардию и ФСИН.
В 12:00 ФСИН России сообщил, что захватившие заложников заключенные ликвидированы. «Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», – говорится в сообщении.