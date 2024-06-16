Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Что известно о захвате в заложники сотрудников ФСИН в Ростове

Обвиняемые в террористических преступлениях выдвинули требования
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Рано утром в ростовском СИЗО-1 на улице Максима Горького предположительно шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников следственного изолятора. В местном управлении ФСИН сообщили, что в настоящий момент ведутся переговоры по освобождению заложников.

На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. «Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», – уточнили в пресс-службе. Из центрального аппарата ФСИН также выдвинулась группа сотрудников для проведения проверки в связи c чрезвычайным происшествием.

По предварительной информации, захватчиков шестеро. Telegram-каналы публикуют видеозаписи с места захвата заложников. На видео вооруженные мужчины требуют предоставить им автомобиль и отпустить из СИЗО. Есть ли у них огнестрельное оружие, неизвестно. В руках у заключенных ножи и заточки. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах уточнил, что захватчикам инкриминируются преступления террористического характера.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в заложниках находятся оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

По информации Telegram-канала Baza, некоторые из заключенных уже осуждены. В декабре 2023 г. им были вынесены приговоры за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) и подготовке теракта – они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР, пишет Baza.

Территория вокруг учреждения сейчас оцеплена. На месте работают сотрудники Росгвардии и МВД. Улицы рядом с изолятором оцеплены. Туда прибыли также медики и спасатели. «Ведомости» направили запросы в Росгвардию и ФСИН.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 206 УК РФ (захват заложника).

В 12:00 ФСИН России сообщил, что захватившие заложников заключенные ликвидированы. «Сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», – говорится в сообщении.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных