Суд в Москве обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Сопчука
Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы и экс-спикера законодательного собрания Приморья Сергея Сопчука суммой более 41 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Решение было принято на основании материалов ФСБ. В частности, в казну изъяли 79 объектов движимого и недвижимого имущества бывшего депутата.
В ноябре 2021 г. следственный комитет России по Приморскому краю заочно обвинил Сопчука в преступлениях, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Тогда же бывший депутат был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По данным ЦОС ФСБ, в июле 2021 г. он уехал в ОАЭ.
Следствие полагает, что с 2011 г. Сопчук одновременно с госслужбой занимался бизнесом, в том числе через подконтрольные ему компании. Он назначил свое доверенное лицо руководителем одной из компаний и по 2020 г. был фактическим совладельцем предприятия. При этом обвиняемый лично и через подконтрольных ему физических и юридических лиц предоставил компании займы в размере более 1 млрд руб.