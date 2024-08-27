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Суд в Москве обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Сопчука

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы и экс-спикера законодательного собрания Приморья Сергея Сопчука суммой более 41 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Решение было принято на основании материалов ФСБ. В частности, в казну изъяли 79 объектов движимого и недвижимого имущества бывшего депутата.

В ноябре 2021 г. следственный комитет России по Приморскому краю заочно обвинил Сопчука в преступлениях, предусмотренных ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Тогда же бывший депутат был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По данным ЦОС ФСБ, в июле 2021 г. он уехал в ОАЭ.

Следствие полагает, что с 2011 г. Сопчук одновременно с госслужбой занимался бизнесом, в том числе через подконтрольные ему компании. Он назначил свое доверенное лицо руководителем одной из компаний и по 2020 г. был фактическим совладельцем предприятия. При этом обвиняемый лично и через подконтрольных ему физических и юридических лиц предоставил компании займы в размере более 1 млрд руб.

В конце января сообщалось, что уголовное дело против Сопчука было приостановлено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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