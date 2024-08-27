Суд в Москве обратил в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Сопчука

Следствие полагает, что с 2011 г. Сопчук одновременно с госслужбой занимался бизнесом, в том числе через подконтрольные ему компании. Он назначил свое доверенное лицо руководителем одной из компаний и по 2020 г. был фактическим совладельцем предприятия. При этом обвиняемый лично и через подконтрольных ему физических и юридических лиц предоставил компании займы в размере более 1 млрд руб.