Суд в США потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ

После этого российские СМИ обратились в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом. Но в августе Google подала в суды США и Великобритании иски к владельцам RT, «Царьград» и «Спас», чтобы добиться решений, которые не позволят российским компаниям вести тяжбы в судах за пределами РФ. Таким образом американская компания хочет перевести все споры в американскую юрисдикцию и не педалировать информацию о проигрышах.