Суд в США потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ
Федеральный суд Северного округа Калифорнии потребовал согласовать даты заседаний по иску американской компании Google к российским СМИ – телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные в электронной базе суда.
Стороны должны подать соглашение о графике слушаний к 3 сентября. Если они не смогут прийти к согласию, то к этой же дате они должны представить свои позиции.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против РФ. В том числе, YouTube (принадлежит Google) заблокировал ряд российских каналов. Только в феврале 2022 г. были удалены аккаунты 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезды», RT и «Спаса». После этого суды в России стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google, но корпорация не согласилась выплачивать штрафы. В октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл», задолжавшую на тот момент 53,6 млрд руб.
После этого российские СМИ обратились в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом. Но в августе Google подала в суды США и Великобритании иски к владельцам RT, «Царьград» и «Спас», чтобы добиться решений, которые не позволят российским компаниям вести тяжбы в судах за пределами РФ. Таким образом американская компания хочет перевести все споры в американскую юрисдикцию и не педалировать информацию о проигрышах.