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Суд в США потребовал согласовать даты слушаний по иску Google к российским СМИ

Ведомости

Федеральный суд Северного округа Калифорнии потребовал согласовать даты заседаний по иску американской компании Google к российским СМИ – телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы, опубликованные в электронной базе суда.

Стороны должны подать соглашение о графике слушаний к 3 сентября. Если они не смогут прийти к согласию, то к этой же дате они должны представить свои позиции.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против РФ. В том числе, YouTube (принадлежит Google) заблокировал ряд российских каналов. Только в феврале 2022 г. были удалены аккаунты 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезды», RT и «Спаса». После этого суды в России стали выносить постановления о разблокировке каналов и штрафовать Google, но корпорация не согласилась выплачивать штрафы. В октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл», задолжавшую на тот момент 53,6 млрд руб.

После этого российские СМИ обратились в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом. Но в августе Google подала в суды США и Великобритании иски к владельцам RT, «Царьград» и «Спас», чтобы добиться решений, которые не позволят российским компаниям вести тяжбы в судах за пределами РФ. Таким образом американская компания хочет перевести все споры в американскую юрисдикцию и не педалировать информацию о проигрышах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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