В США начинается первое слушание по иску Google к российским СМИ

С одной стороны, у телеканала «Царьград», одного из тех, что судился с Google в Москве, есть на руках решение по российскому иску против Google, и дальше он должен идти в американский суд по местонахождению ответчика для его исполнения, говорит юрист Сергей Гландин. И если бы это было арбитражное решение, продолжает эксперт, то реализовать его было бы достаточно просто. «Но, так как речь идет о государственном суде, то тут применяется принцип взаимности – российским фигурантам дела еще придется доказать, что существует взаимность, а аналогичные кейсы по решению американских судов исполняются на территории России», – добавил эксперт.