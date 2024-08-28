В США начинается первое слушание по иску Google к российским СМИ

В США начинается первое слушание по иску Google к российским СМИКомпания хочет перевести все споры в американскую юрисдикцию и не педалировать информацию о проигрышах
В окружном суде Калифорнии (отделение Сан-Хосе) 28 августа состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград» с требованием о введении анти-исковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Исполнение решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры», цитировала 20 августа газета The Telegraph содержание искового заявления Google. Туда заявление было подано 19 августа. Аналогичный иск в августе был подан 16 августа в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса.
Американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, говорит партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. По словам Зурабяна, нынешние действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet – в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск его активы за рубежом.
В своей отчетности Alphabet указывала на наличие юридических вопросов, связанных с Россией, но не считая, что они окажут «существенное негативное влияние». Но детали споров в отчетности не раскрываются, в частности, что в ЮАР в процессе разбирательства суд вынес определение об аресте всех активов Google (акции дочерних компаний и IP объекты) на территории ЮАР – в обеспечение заявления телеканала «Спас».
Руководство Google теоретически в сложившейся ситуации могло принять меры для сокрытия от акционеров существенных фактов деятельности, таких как наложение на компанию штрафов, в том числе, и в России, или возможного ареста активов, как в ЮАР, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. Google торгуется на NYSE, NASDAQ и LSE, работа которых регулируется правилами и национальным законодательством, которые накладывают на эмитентов обязанность по раскрытию существенной информации.
По сути требования Google направлены против заявлений российских СМИ о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Но пока неизвестно, какое решение примет американский, а затем и британский суд. Накануне, 26 августа, российские СМИ, по словам их представителя, направили свою правовую позицию в окружной суд Калифорнии. «Тем самым они проявили уважение к суду, вместе с тем зарезервировав право на возражение против его компетенции в будущем», – отметил он.
У суда 28 августа большая свобода действий. Он может вовсе отменить выданный 21 августа запрет российским СМИ вести процессы за рубежом, оставить его в силе и отложить судебное заседание. Известно, что предварительные позиции российских СМИ по иску Google в американский суд были направлены 26 августа 2024 г. (об их конкретном содержании нет данных), но при этом не призван компетенции суда. В Высокий суд правосудия их должны направить до 6 сентября.
Что говорят эксперты
С одной стороны, у телеканала «Царьград», одного из тех, что судился с Google в Москве, есть на руках решение по российскому иску против Google, и дальше он должен идти в американский суд по местонахождению ответчика для его исполнения, говорит юрист Сергей Гландин. И если бы это было арбитражное решение, продолжает эксперт, то реализовать его было бы достаточно просто. «Но, так как речь идет о государственном суде, то тут применяется принцип взаимности – российским фигурантам дела еще придется доказать, что существует взаимность, а аналогичные кейсы по решению американских судов исполняются на территории России», – добавил эксперт.
В свою очередь, Google хочет запретить в местном суде инициировать разбирательство о признании и приведении в исполнение российских решений на территории США, отметил Гландин. По его словам, корпорация, вероятно, будет апеллировать статьями 248.1 (исключительная компетенция арбитражных судов в России по спорам с участием лиц, в отношении которых введены ограничительные меры) и 248.2 (запрет инициировать или продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера) АПК России, которые, с их точки зрения, нарушают правила международной подсудности споров и позволяют перенести эти кейсы на территорию России. «Google будет оспаривать правомочность этих статей и такой уникальной защиты, аналогов которых нет на территории США», – считает Гландин.
«Google демонстрирует системное пренебрежение нормами права национальных государств и нормами, – закрепленными в международном праве, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов. – Обращение в Калифорнийский суд – это типичный пример манипуляции правовым правосудием со стороны транснациональной компании с корнями в Соединенных Штатах». Это попытка уйти от субсидиарной ответственности в связи с действиями в других странах.
Как шли разбирательства
Судебные тяжбы Google с российскими медийными компаниями тянутся еще с 2020 г. после того, как YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и «РИА ФАН» «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли». С конца 2014 г. владельцы этих ресурсов находятся под санкциями в США.
Российские вещатели затем обратились в Арбитражный суд Москвы с целью отмены решения о блокировки ресурсов. Ответчиками выступали американский Google LLC, ирландский Google Ireland, а также представитель компании в России ООО «Гугл». Весной 2021 г. столичный суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения.
После начала Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Google без объяснения причин заблокировал аккаунты еще 20 российских СМИ, в частности ТНТ, НТВ, «Звезда», Russia Today и «Спас». Они также обратились в московский арбитраж, который также удовлетворил их требования к компаниям Google.
В феврале 2022 г. ФАС России признала Google LLC нарушителем российского законодательства: ст. 10, ч. 2 о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга) из-за произвольных блокировок аккаунтов и каналов российских вещателей и взыскал с них штраф в размере 2 млрд руб., а позже увеличил сумму до 4 млрд руб. в связи с неуплатой.
Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьград» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд руб., а затем первая компания подала заявление о собственном банкротстве. В ноябре 2023 г. суд признал ее банкротом, а затем включил в реестр требований кредиторов компании «Гугл» до 32,7 млрд руб.
3 августа сервис перестал воспроизводить видео в высоком качестве у части пользователей. По словам российских властей, проблемы в работе YouTube связаны с бездействием Google по модернизации своего оборудования, при этом в самой компании говорят, что сбои в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами.