Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл», задолжавшую кредиторам 53,6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы суда. Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Валерия Таляровского, который ранее был временным управляющим ООО. Отчет конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства назначен на 17 апреля 2024 г. По словам Таляровского, сейчас в реестр кредиторов включены требования 861 кредитора.