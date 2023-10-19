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Суд признал банкротом российскую «дочку» Google

861 кредитор требует с ООО «Гугл» почти 54 млрд рублей
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл», задолжавшую кредиторам 53,6 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы суда. Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Валерия Таляровского, который ранее был временным управляющим ООО. Отчет конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства назначен на 17 апреля 2024 г. По словам Таляровского, сейчас в реестр кредиторов включены требования 861 кредитора.

В июне 2022 г. ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с «невозможностью исполнения денежных обязательств». В декабре прошлого года в отношении компании ввели процедуру наблюдения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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