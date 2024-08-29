ТАСС: свидетельства очевидцев помогут получить удостоверение ветерана
Заверенные свидетельства очевидцев могут стать основанием для выдачи удостоверения ветерана боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства России.
Основанием для выдачи удостоверения могут стать нотариально заверенные письменные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом, подтверждающие участие сотрудника содействующей организации в боевых действиях.
Кроме того, участники боевых действий смогут получить документ при подтверждении прохождения службы через фонд «Защитники Отечества» в случае, если помогавшая ВС РФ организация оказалась ликвидирована.
Согласно действующим правилам, документ ветерана боевых действий можно получить при установке факта участия в боевых действиях судом, предоставлении орденских книжек или выписок из приказов о награждении.
В марте правительство утвердило постановление, согласно которому участники спецоперации могут получить статус ветерана боевых действий и удостоверение единого образца без предоставления копии контракта. Упростить таким образом получение статуса ветерана боевых действий кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.
27 марта Минобороны заявило о подготовке к запуску системы по оперативной выдаче электронного удостоверения ветерана боевых действий.