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ТАСС: свидетельства очевидцев помогут получить удостоверение ветерана

Ведомости

Заверенные свидетельства очевидцев могут стать основанием для выдачи удостоверения ветерана боевых действий, пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства России.

Основанием для выдачи удостоверения могут стать нотариально заверенные письменные заявления свидетелей или протоколы допроса свидетелей нотариусом, подтверждающие участие сотрудника содействующей организации в боевых действиях.

Кроме того, участники боевых действий смогут получить документ при подтверждении прохождения службы через фонд «Защитники Отечества» в случае, если помогавшая ВС РФ организация оказалась ликвидирована.

Согласно действующим правилам, документ ветерана боевых действий можно получить при установке факта участия в боевых действиях судом, предоставлении орденских книжек или выписок из приказов о награждении.

В марте правительство утвердило постановление, согласно которому участники спецоперации могут получить статус ветерана боевых действий и удостоверение единого образца без предоставления копии контракта. Упростить таким образом получение статуса ветерана боевых действий кабмину поручил президент РФ Владимир Путин.

27 марта Минобороны заявило о подготовке к запуску системы по оперативной выдаче электронного удостоверения ветерана боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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