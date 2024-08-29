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Основатель Leifheit Ляйфхайт был офицером СС

Ведомости

Основатель компании по производству товаров для дома Leifheit Гюнтер Ляйфхайт в годы Второй мировой войны был ярым поклонником нацистов и офицером СС. Об этом сообщает газета Bild.

«Он был убежденным национал-социалистом до мозга костей», – уточнил историк Штефан Холлер.

По его словам, Ляйфхайт до конца поддерживал антисемитский режим внутри Германии и вне страны и считал национал-социалистическую систему ценностей своим моральным компасом. В военные годы он был офицером танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», члены которой ответственны за преступления на Западном и Восточном фронтах и совершили первые массовые убийства евреев в Италии.

Теперь властям баварского города Гармиш-Партенкирхен, которому предприниматель завещал 57 млн евро на социальные проекты по уходу за пожилыми и малоимущими жителями, предстоит принять решение о судьбе этих средств. Часть из них уже потрачена.

Leifheit была основана в 1959 г. Компания является одним из ведущих поставщиков бытовых товаров в Европе. Численность ее сотрудников составляет более 1000 человек. Основным направлением работы компании являются рынки Центральной и Восточной Европы, а также США и Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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