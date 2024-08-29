Основатель Leifheit Ляйфхайт был офицером СС

По его словам, Ляйфхайт до конца поддерживал антисемитский режим внутри Германии и вне страны и считал национал-социалистическую систему ценностей своим моральным компасом. В военные годы он был офицером танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», члены которой ответственны за преступления на Западном и Восточном фронтах и совершили первые массовые убийства евреев в Италии.