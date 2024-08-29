Основатель Leifheit Ляйфхайт был офицером СС
Основатель компании по производству товаров для дома Leifheit Гюнтер Ляйфхайт в годы Второй мировой войны был ярым поклонником нацистов и офицером СС. Об этом сообщает газета Bild.
«Он был убежденным национал-социалистом до мозга костей», – уточнил историк Штефан Холлер.
По его словам, Ляйфхайт до конца поддерживал антисемитский режим внутри Германии и вне страны и считал национал-социалистическую систему ценностей своим моральным компасом. В военные годы он был офицером танковой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», члены которой ответственны за преступления на Западном и Восточном фронтах и совершили первые массовые убийства евреев в Италии.
Теперь властям баварского города Гармиш-Партенкирхен, которому предприниматель завещал 57 млн евро на социальные проекты по уходу за пожилыми и малоимущими жителями, предстоит принять решение о судьбе этих средств. Часть из них уже потрачена.
Leifheit была основана в 1959 г. Компания является одним из ведущих поставщиков бытовых товаров в Европе. Численность ее сотрудников составляет более 1000 человек. Основным направлением работы компании являются рынки Центральной и Восточной Европы, а также США и Азии.