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ТАСС: в Японии рекомендовали эвакуироваться не менее 2,14 млн японцев

Ведомости

Не менее 2,14 млн японцев получили рекомендации от властей эвакуироваться из-за последствий тайфуна «Шаньшань» и непогоды, подсчитало ТАСС на основе данных местных властей.

На острове Кюсю, на который обрушился тайфун 29 августа, рекомендовали отселиться 860 000 жителей. На острове Сикоку такие уведомления получили около 100 000 человек, а в префектуре Сидзуока, где сейчас идут ливни, более 340 000.

Тайфун «Шаньшань» унес по меньшей мере жизни четырех человек, сообщает NHK. Три человека погибли в префектуре Айти из-за обрушения оползня на жилой дом. Также в префектуре Токусима погиб 80-летний мужчина из-за обрушения крыши дома. Пострадали еще более 90 человек.

30 августа «Шаньшань» движется на северо-восток Японии. По прогнозам синоптиков, во многих частях страны в выходные ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых районах фиксируется превышение нормы осадков в несколько раз. Так, в городе Саики (префектура Оита) за последние три дня выпало более 600 мм осадков – это в два раза больше среднемесячной нормы. Власти предупреждают, что в течение суток на Сикоку может выпасть около 400 мм осадков, а в регионе Токай – до 300 мм.

На фоне мощного тайфуна 29 августа Japan Airlines и All Nippon Airways отменили сотни рейсов. Также было приостановлено движение скоростных поездов Tokaido Shinkansen между Токио и Осакой. Движение по маршруту возобновилось 30 августа, но поезда из Нагои в Токио по-прежнему не ходят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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