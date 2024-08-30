ТАСС: в Японии рекомендовали эвакуироваться не менее 2,14 млн японцев

30 августа «Шаньшань» движется на северо-восток Японии. По прогнозам синоптиков, во многих частях страны в выходные ожидаются сильные дожди и ветер. В некоторых районах фиксируется превышение нормы осадков в несколько раз. Так, в городе Саики (префектура Оита) за последние три дня выпало более 600 мм осадков – это в два раза больше среднемесячной нормы. Власти предупреждают, что в течение суток на Сикоку может выпасть около 400 мм осадков, а в регионе Токай – до 300 мм.