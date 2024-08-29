Три человека погибли во время тайфуна в Японии

Сильный тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию утром 29 августа. По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра в центре тайфуна может достигать 250 км/ч, этого достаточно, чтобы разрушить дома. Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение. Тайфун находится в районе префектуры Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. В некоторых районах за последние 48 часов уже выпало более 700 мм осадков.