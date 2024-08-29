Три человека погибли во время тайфуна в Японии
В японской префектуре Айти погибли три человека во время тайфуна «Шаньшань», который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю. Об этом сообщает NHK.
Ливень спровоцировал оползень, который обрушился на дом с пятью жильцами. Спасти из-под завалов удалось только двоих.
Kyodo со ссылкой на пожарных пишет, что в доме жила семья. Погибла супружеская пара в возрасте 70 лет и их 30-летний сын. Спасти удалось двоих 40-летних дочерей. Одна из них получила серьезные травмы.
Сильный тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию утром 29 августа. По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра в центре тайфуна может достигать 250 км/ч, этого достаточно, чтобы разрушить дома. Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение. Тайфун находится в районе префектуры Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. В некоторых районах за последние 48 часов уже выпало более 700 мм осадков.
Из-за тайфуна Japan Airlines и All Nippon Airways отменили сотни рейсов. Отменены также 13 поездов на железной дороге Sanyo Shinkansen.