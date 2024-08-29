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Три человека погибли во время тайфуна в Японии

Ведомости

В японской префектуре Айти погибли три человека во время тайфуна «Шаньшань», который утром достиг юго-западного японского острова Кюсю. Об этом сообщает NHK. 

Ливень спровоцировал оползень, который обрушился на дом с пятью жильцами. Спасти из-под завалов удалось только двоих. 

Kyodo со ссылкой на пожарных пишет, что в доме жила семья. Погибла супружеская пара в возрасте 70 лет и их 30-летний сын. Спасти удалось двоих 40-летних дочерей. Одна из них получила серьезные травмы.

По данным NHK, на Кюсю пострадал 41 человек. Один числится пропавшим без вести.

Сильный тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию утром 29 августа. По прогнозам синоптиков, максимальная скорость ветра в центре тайфуна может достигать 250 км/ч, этого достаточно, чтобы разрушить дома. Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение. Тайфун находится в районе префектуры Кагосима и движется на северо-восток со скоростью 15 км/ч. В некоторых районах за последние 48 часов уже выпало более 700 мм осадков.

Из-за тайфуна Japan Airlines и All Nippon Airways отменили сотни рейсов. Отменены также 13 поездов на железной дороге Sanyo Shinkansen. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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