СК возбудил дело против экс-футболиста Алиева по статье о призывах к терроризму
Следственный комитет (СК) возбудил дело против бывшего игрока сборной Украины, а также «Анжи» и «Локомотива» Александра Алиева по статье о призывах к терроризму, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.
«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», – говорится в сообщении.
30 августа общественное движение «Ветераны России» направило письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой признать Алиева террористом и включить в соответствующий список. Об этом сообщалось на сайте общественного движения.
По словам общественников, бывший игрок «Анжи» и «Локомотива» призывал «убивать мирное население Курской области». Поэтому «Ветераны России» требуют завести уголовное дело по статьям 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма) и 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). О призывах Алиева убивать население Курской области утром 30 августа сообщал Тelegram-канал Shot. По его информации, в Курской области у Алиева находится мама. Telegram-канал также разместил видео, на котором человек, похожий на Алиева, поддерживал действия ВСУ в Курской области и в конце одобрил убийство мирных граждан РФ.
С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и украинских формирований. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.