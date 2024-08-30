СК возбудил дело против экс-футболиста Алиева по статье о призывах к терроризму

По словам общественников, бывший игрок «Анжи» и «Локомотива» призывал «убивать мирное население Курской области». Поэтому «Ветераны России» требуют завести уголовное дело по статьям 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма) и 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). О призывах Алиева убивать население Курской области утром 30 августа сообщал Тelegram-канал Shot. По его информации, в Курской области у Алиева находится мама. Telegram-канал также разместил видео, на котором человек, похожий на Алиева, поддерживал действия ВСУ в Курской области и в конце одобрил убийство мирных граждан РФ.