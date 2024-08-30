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СК возбудил дело против экс-футболиста Алиева по статье о призывах к терроризму

Ведомости

Следственный комитет (СК) возбудил дело против бывшего игрока сборной Украины, а также «Анжи» и «Локомотива» Александра Алиева по статье о призывах к терроризму, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Александра Алиева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», – говорится в сообщении.

30 августа общественное движение «Ветераны России» направило письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой признать Алиева террористом и включить в соответствующий список. Об этом сообщалось на сайте общественного движения.

По словам общественников, бывший игрок «Анжи» и «Локомотива» призывал «убивать мирное население Курской области». Поэтому «Ветераны России» требуют завести уголовное дело по статьям 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма) и 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). О призывах Алиева убивать население Курской области утром 30 августа сообщал Тelegram-канал Shot. По его информации, в Курской области у Алиева находится мама. Telegram-канал также разместил видео, на котором человек, похожий на Алиева, поддерживал действия ВСУ в Курской области и в конце одобрил убийство мирных граждан РФ.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои Вооруженных сил России и украинских формирований. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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