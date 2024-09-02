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МВД: задержан подозреваемый в вымогательстве у бойца спецоперации

Ведомости

Сотрудники полиции задержали в Приморье ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве средств у бывшего участника спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются личности всех участников происшествия и сумма ущерба.

Волк также сообщила об обнаружении в лесу в бессознательном состоянии мужчины, который ранее опубликовал видеоролик с рассказом о вымогательстве средств у военнослужащих. Ранее в полицию поступило заявление об оказании содействия в розыске родственника, который заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

Руководство УМВД России по Приморскому краю оценит полноту принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан.

1 сентября СК РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении участника спецоперации. По данным ведомство, в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий утверждает, что после прибытия из зоны боевых действий он стал жертвой вымогательства, но правоохранительные органы бездействовали, несмотря на его обращения.

В тот же день УМВД России по Приморскому краю сообщило, что с заявлением об оказании содействия в розыске брата обратился 27-летний гражданин. Были организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемого обнаружили в бессознательном состоянии и доставили в ВКБ № 2 Владивостока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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