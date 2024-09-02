МВД: задержан подозреваемый в вымогательстве у бойца спецоперации

1 сентября СК РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении участника спецоперации. По данным ведомство, в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий утверждает, что после прибытия из зоны боевых действий он стал жертвой вымогательства, но правоохранительные органы бездействовали, несмотря на его обращения.