МВД: задержан подозреваемый в вымогательстве у бойца спецоперации
Сотрудники полиции задержали в Приморье ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве средств у бывшего участника спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются личности всех участников происшествия и сумма ущерба.
Волк также сообщила об обнаружении в лесу в бессознательном состоянии мужчины, который ранее опубликовал видеоролик с рассказом о вымогательстве средств у военнослужащих. Ранее в полицию поступило заявление об оказании содействия в розыске родственника, который заявил о намерении покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.
Руководство УМВД России по Приморскому краю оценит полноту принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан.
1 сентября СК РФ сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о вымогательстве в отношении участника спецоперации. По данным ведомство, в соцсетях появился видеоролик, на котором военнослужащий утверждает, что после прибытия из зоны боевых действий он стал жертвой вымогательства, но правоохранительные органы бездействовали, несмотря на его обращения.
В тот же день УМВД России по Приморскому краю сообщило, что с заявлением об оказании содействия в розыске брата обратился 27-летний гражданин. Были организованы оперативно-поисковые мероприятия. Разыскиваемого обнаружили в бессознательном состоянии и доставили в ВКБ № 2 Владивостока.