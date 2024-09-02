Индия потребовала от Netflix объяснить несостыковки в сериале о захвате самолета
Правительство Индии потребовало от стримингового сервиса Netflix разъяснить замену имен террористов в основанном на реальных событиях сериале «Рейс IC 814: Угон в Кандагар» о захвате индийского самолета в 1999 г. Об этом сообщил NDTV со ссылкой на источники.
Министерство информации Индии вызвало руководителя отдела контента Netflix India Монику Шергилл для объяснений искажения фактов о захвате самолета авиакомпании Indian Airlines. По мнению индийских властей, создатели сериала намеренно не стали использовать настоящие имена угонщиков, чтобы ввести зрителей в заблуждение о религиозной принадлежности террористов. Отмечается, что зрители могли ошибочно посчитать, что самолет захватили индусы.
«Никто не имеет права играть с чувствами людей этой страны. Культуру и цивилизацию Индии всегда следует уважать. Нужно думать, прежде чем изображать что-то в дурном свете», – отметил собеседник телеканала.
В декабре 1999 г. пассажирский самолет Indian Airlines, следовавший из Катманду в Дели, был угнан группой террористов, которые требовали освободить из тюрьмы лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара. Угонщики посадили самолет в Афганистане. Более 150 заложников отпустили только после того, как Индия выполнила требования террористов и освободила из тюрьмы трех человек, включая Азхара.
Центральное бюро расследований Индии официально обвинило в террористической деятельности 10 лиц, участвовавших в захвате воздушного судна.