Индия потребовала от Netflix объяснить несостыковки в сериале о захвате самолета

В декабре 1999 г. пассажирский самолет Indian Airlines, следовавший из Катманду в Дели, был угнан группой террористов, которые требовали освободить из тюрьмы лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад» Масуда Азхара. Угонщики посадили самолет в Афганистане. Более 150 заложников отпустили только после того, как Индия выполнила требования террористов и освободила из тюрьмы трех человек, включая Азхара.