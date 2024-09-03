Новосибирского ученого Шиплюка приговорили к 15 годам заключения за госизмену
Мосгорсуд приговорил к 15 годам заключения директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка, сообщает «РИА Новости».
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», – сказали в суде. Ученого признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил Шиплюку полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии и оштрафовал его на 500 000 руб.
Шиплюка арестовали в начале августа 2022 г., поместив в СИЗО «Лефортово». Помимо Шиплюка, были арестованы сотрудник того же института Анатолий Маслов и новосибирский ученый, физик Валерий Звегинцев.
Маслов занимался работами в области динамики вязкого газа. Шиплюк работал в направлениях высокоскоростной аэрогазодинамики и машиностроения института. Поводом для возбуждения дела против Звегинцев стала публикация в иранском журнале на тему газовой динамики.