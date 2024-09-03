Новосибирского ученого Шиплюка приговорили к 15 годам заключения за госизмену

«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», – сказали в суде. Ученого признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил Шиплюку полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии и оштрафовал его на 500 000 руб.