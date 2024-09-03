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Новосибирского ученого Шиплюка приговорили к 15 годам заключения за госизмену

Ведомости

Мосгорсуд приговорил к 15 годам заключения директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка, сообщает «РИА Новости».

«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», – сказали в суде. Ученого признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также назначил Шиплюку полтора года ограничения свободы после освобождения из колонии и оштрафовал его на 500 000 руб.

Шиплюка арестовали в начале августа 2022 г., поместив в СИЗО «Лефортово». Помимо Шиплюка, были арестованы сотрудник того же института Анатолий Маслов и новосибирский ученый, физик Валерий Звегинцев.

Маслов занимался работами в области динамики вязкого газа. Шиплюк работал в направлениях высокоскоростной аэрогазодинамики и машиностроения института. Поводом для возбуждения дела против Звегинцев стала публикация в иранском журнале на тему газовой динамики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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