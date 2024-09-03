Минздрав Бурятии: у пострадавших при жесткой посадке Ми-8 нет серьезных травм
Пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Бурятии, доставили в Иркутск. Серьезных травм у них нет, заявила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
По сведениям Лудуповой, борт летел к мальчику с серьезной травмой, находящемуся в Окинской ЦРБ, – 2 сентября на него упали футбольные ворота. Он прибывает в тяжелом, но стабильном состоянии. 3 сентября пациента должны были доставить вертолетом в Улан-Удэ.
«Нашли новый санитарный борт, завтра утром он вылетит за ребенком и прямо из Орлика доставит его в Улан-Удэ, где ему окажут необходимую специализированную медицинскую помощь в ДРКБ», – пояснила министр.
3 сентября Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ сообщило о потере связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью. Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Позже стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. Борт авиакомпании «Баргузин» совершал санитарной рейс. По предварительным данным, двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали.