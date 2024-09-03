Минздрав Бурятии: у пострадавших при жесткой посадке Ми-8 нет серьезных травм

3 сентября Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ сообщило о потере связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью. Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Позже стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. Борт авиакомпании «Баргузин» совершал санитарной рейс. По предварительным данным, двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали.