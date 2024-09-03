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Минздрав Бурятии: у пострадавших при жесткой посадке Ми-8 нет серьезных травм

Ведомости

Пассажиров и экипаж вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Бурятии, доставили в Иркутск. Серьезных травм у них нет, заявила заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

По сведениям Лудуповой, борт летел к мальчику с серьезной травмой, находящемуся в Окинской ЦРБ, – 2 сентября на него упали футбольные ворота. Он прибывает в тяжелом, но стабильном состоянии. 3 сентября пациента должны были доставить вертолетом в Улан-Удэ.

«Нашли новый санитарный борт, завтра утром он вылетит за ребенком и прямо из Орлика доставит его в Улан-Удэ, где ему окажут необходимую специализированную медицинскую помощь в ДРКБ», – пояснила министр.

3 сентября Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ сообщило о потере связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью. Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Позже стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. Борт авиакомпании «Баргузин» совершал санитарной рейс. По предварительным данным, двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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