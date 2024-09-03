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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Иркутской области и Бурятии

Ведомости

Пропавший на границе Бурятии с Иркутской областью вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска, все члены экипажа живы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Экипаж вышел на связь, все живы», – уточнил Цыденов.

Вертолет совершал санитарной рейс авиакомпании «Баргузин». По предварительным данным, двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали. В настоящий момент ведутся мероприятия по поиску и спасению.

3 сентября Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ сообщило о потере связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью. Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

31 августа вертолет Ми-8Т разбился во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту были 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. 3 сентября в регионе объявлен траур. 2 сентября Минтранс России сообщил, что родственники погибших при крушении вертолета получат единовременные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно к месту своего проживания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. В качестве предварительных причин авиакатастрофы следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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