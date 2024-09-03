Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на границе Иркутской области и Бурятии
Пропавший на границе Бурятии с Иркутской областью вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска, все члены экипажа живы. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Экипаж вышел на связь, все живы», – уточнил Цыденов.
Вертолет совершал санитарной рейс авиакомпании «Баргузин». По предварительным данным, двое пассажиров получили незначительные травмы, остальные не пострадали. В настоящий момент ведутся мероприятия по поиску и спасению.
3 сентября Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ сообщило о потере связи с вертолетом Ми-8 на границе Бурятии с Иркутской областью. Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
31 августа вертолет Ми-8Т разбился во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту были 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. 3 сентября в регионе объявлен траур. 2 сентября Минтранс России сообщил, что родственники погибших при крушении вертолета получат единовременные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно к месту своего проживания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ. В качестве предварительных причин авиакатастрофы следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.