Родным жертв авиакатастрофы на Камчатке выплатят около 3,3 млн рублей
Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае получат единовременные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно к месту своего проживания. Решение принято на совещании в краевой столице под председательством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.
«Родственникам погибших выплатят около 3,3 млн руб.: 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн – помощь перевозчика, 300 000 руб. – материальная помощь правительства Камчатского края», – сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Затраты на перевозку погибших к местам захоронения возьмет на себя авиакомпания «Витязь-Аэро», чей вертолет Ми-8Т потерпел крушение. Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines.
Вертолет Ми-8Т потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Находившиеся на борту 19 пассажиров и три члена экипажа погибли. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что среди них были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Бурятии и Удмуртии. 3 сентября в регионе объявлен траур.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В качестве предварительных причин авиакатастрофы следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.