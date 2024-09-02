Родным жертв авиакатастрофы на Камчатке выплатят около 3,3 млн рублей

Вертолет Ми-8Т потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Находившиеся на борту 19 пассажиров и три члена экипажа погибли. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что среди них были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Бурятии и Удмуртии. 3 сентября в регионе объявлен траур.