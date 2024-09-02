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Родным жертв авиакатастрофы на Камчатке выплатят около 3,3 млн рублей

Ведомости

Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае получат единовременные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно к месту своего проживания. Решение принято на совещании в краевой столице под председательством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.

«Родственникам погибших выплатят около 3,3 млн руб.: 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн – помощь перевозчика, 300 000 руб. – материальная помощь правительства Камчатского края», – сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Затраты на перевозку погибших к местам захоронения возьмет на себя авиакомпания «Витязь-Аэро», чей вертолет Ми-8Т потерпел крушение. Бесплатные авиабилеты родственникам для перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Вертолет Ми-8Т потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Находившиеся на борту 19 пассажиров и три члена экипажа погибли. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уточнил, что среди них были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Бурятии и Удмуртии. 3 сентября в регионе объявлен траур.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В качестве предварительных причин авиакатастрофы следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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