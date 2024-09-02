На Камчатке найдены тела всех погибших при крушении вертолета

На Камчатке найдены тела всех погибших при крушении вертолета3 сентября в регионе объявлен траур
Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «В контакте».
«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК "Витязь-Аэро". Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена», – написал он.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Губернатор Владимир Солодов уточнил, что среди них были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Бурятии и Удмуртии.
Обломки вертолета были обнаружены 1 сентября. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).