Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке могло произойти из-за ошибки пилота

1 сентября спасатели МЧС России обнаружили обломки вертолета. Они находились на высоте 900 м вблизи места, где последний раз вертолет выходил на связь. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что выживших при авиакатастрофе нет. Позже в МЧС сообщили, что спасатели нашли тела 17 человек, поиски остальных продолжатся на рассвете 2 сентября.