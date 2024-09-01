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Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке могло произойти из-за ошибки пилота

Ведомости

Вертолет Ми-8Т на Камчатке мог разбиться из-за ошибки пилота, пишет «Интерфакс» со ссылкой на штаб по ликвидации последствий катастрофы.

Ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях рассматривается в качестве приоритетной версии. Отмечается, что в тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон.

Версия отказа техники не считается основной, но также будет рассматриваться при расследовании причин крушения.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров. 

1 сентября спасатели МЧС России обнаружили обломки вертолета. Они находились на высоте 900 м вблизи места, где последний раз вертолет выходил на связь. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что выживших при авиакатастрофе нет. Позже в МЧС сообщили, что спасатели нашли тела 17 человек, поиски остальных продолжатся на рассвете 2 сентября.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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