Крушение вертолета Ми-8 на Камчатке могло произойти из-за ошибки пилота
Ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях рассматривается в качестве приоритетной версии. Отмечается, что в тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон.
Версия отказа техники не считается основной, но также будет рассматриваться при расследовании причин крушения.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров.
1 сентября спасатели МЧС России обнаружили обломки вертолета. Они находились на высоте 900 м вблизи места, где последний раз вертолет выходил на связь. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что выживших при авиакатастрофе нет. Позже в МЧС сообщили, что спасатели нашли тела 17 человек, поиски остальных продолжатся на рассвете 2 сентября.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).