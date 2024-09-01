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Спасатели нашли тела 17 человек на месте крушения вертолета на Камчатке

Ведомости

Спасатели МЧС России прибыли к месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, найдены тела 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства. 

Вертолет Ми-8Т перестал выходить на связь 31 августа. По предварительным данным, на его борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Обломки воздушного судна обнаружили на следующий день.

«На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее 1 сентября ведомство сообщило об обнаружении обломков пропавшего Ми-8 с воздуха. Они находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз вертолет выходил на связь. К месту падения воздушного суда вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что выживших при авиакатастрофе нет.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Авиация не могла вести поиски из-за плохих погодных условий, местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров – всего были задействованы семь пеших групп в количестве 60 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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