Спасатели нашли тела 17 человек на месте крушения вертолета на Камчатке

Ранее 1 сентября ведомство сообщило об обнаружении обломков пропавшего Ми-8 с воздуха. Они находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз вертолет выходил на связь. К месту падения воздушного суда вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что выживших при авиакатастрофе нет.