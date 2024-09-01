На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8На его борту могли находиться 22 человека, выживших нет
Обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 обнаружены с воздуха, сообщила пресс-служба МЧС России. Воздушное судно с пассажирами на борту перестало выходить на связь 31 августа.
«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь», – говорится в сообщении ведомства.
Об обнаружении обломков вертолета сообщил в своем Telegram-канале и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Сейчас готовится к вылету дополнительный борт МЧС, также продолжается наземная операция. Все группы сориентированы на то место, где были обнаружены обломки. Делается все возможное для скорейшей доставки специалистов на место и выяснения всех деталей», – сказал глава региона.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. По предварительным данным, на борту было 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Авиация не могла вести поиски из-за плохих погодных условий, местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров – всего были задействованы семь пеших групп в количестве 60 человек.
По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).