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На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

На его борту могли находиться 22 человека, выживших нет
Ведомости

Обломки пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 обнаружены с воздуха, сообщила пресс-служба МЧС России. Воздушное судно с пассажирами на борту перестало выходить на связь 31 августа.   

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь», – говорится в сообщении ведомства.

Выживших при крушении вертолета на Камчатке нет, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Об обнаружении обломков вертолета сообщил в своем Telegram-канале и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сейчас готовится к вылету дополнительный борт МЧС, также продолжается наземная операция. Все группы сориентированы на то место, где были обнаружены обломки. Делается все возможное для скорейшей доставки специалистов на место и выяснения всех деталей», – сказал глава региона.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. По предварительным данным, на борту было 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Авиация не могла вести поиски из-за плохих погодных условий, местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров – всего были задействованы семь пеших групп в количестве 60 человек.

По факту утраты связи с воздушным судном Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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