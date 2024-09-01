На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. По предварительным данным, на борту было 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Авиация не могла вести поиски из-за плохих погодных условий, местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров – всего были задействованы семь пеших групп в количестве 60 человек.