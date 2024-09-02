СК: Ми-8 мог упасть из-за технической неисправности или нарушения правил
Следственный комитет предварительно рассматривает две основные версии крушения вертолета Ми-8Т в Камчатском крае: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» потерпел крушение 31 августа во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку «Николаевка». На борту находились 22 человека – 19 пассажиров и три члена экипажа. Губернатор Владимир Солодов уточнил, что среди них были жители Камчатки, Москвы, Пермского края, Липецкой области, Амурской области, Бурятии и Удмуртии.
Обломки вертолета были обнаружены 1 сентября. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). 2 сентября были обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета, их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания. В регион постепенно прилетают родственники погибших. 3 сентября в Камчатском крае объявлен траур.