В авиакатастрофе на Камчатке погибли финансовый директор РФС и его жена

31 августа вертолет Ми-8Т разбился во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту были 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. 3 сентября в регионе объявлен траур. 2 сентября пресс-служба Минтранса России сообщила, что родственники погибших при крушении Ми-8 получат единовременные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно к месту своего проживания.