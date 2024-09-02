В авиакатастрофе на Камчатке погибли финансовый директор РФС и его жена
Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина погибли при крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае, сообщает пресс-служба организации.
Коллектив РФС выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Российский футбольный союз скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше», – отметил президент РФС Александр Дюков, добавив, что союз финансово поддержит семью погибшего сотрудника и оплатит организацию похорон.
31 августа вертолет Ми-8Т разбился во время перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. На борту были 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. 3 сентября в регионе объявлен траур. 2 сентября пресс-служба Минтранса России сообщила, что родственники погибших при крушении Ми-8 получат единовременные выплаты и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно к месту своего проживания.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по (ст. 263 УК РФ). В качестве предварительных причин авиакатастрофы следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.