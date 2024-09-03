Экс-сотрудникам Военно-строительной компании предъявлены обвинения во взятке
Бывшим сотрудникам Военно-строительной компании предъявлены обвинения в рамках дела о получении взятки, сообщает пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.
Обвинения предъявлены заместителю руководителя департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления того же округа Дмитрию Сюртукову. Они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 6 ст. 290 и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа).
По данным следствия, подозреваемые в составе организованной группы получили от гендиректора компании-подрядчика взятку в размере более 13 млн руб. Она предназначалась для согласования заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства.
Помимо этого денежные средства предназначались в качестве вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе в рамках исполнения договора субподряда на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Размер аванса превышает 1,3 млрд руб. Фигуранты дела сотрудничают со следствием, расследование продолжается.
Военно-строительная компания возводит под ключ жилые дома и микрорайоны для военнослужащих и их нужд, указывается на официальном сайте. Она также занимается и реконструкцией исторических объектов.