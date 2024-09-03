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Экс-сотрудникам Военно-строительной компании предъявлены обвинения во взятке

Ведомости

Бывшим сотрудникам Военно-строительной компании предъявлены обвинения в рамках дела о получении взятки, сообщает пресс-служба военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Обвинения предъявлены заместителю руководителя департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления того же округа Дмитрию Сюртукову. Они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 6 ст. 290 и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа).

По данным следствия, подозреваемые в составе организованной группы получили от гендиректора компании-подрядчика взятку в размере более 13 млн руб. Она предназначалась для согласования заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства.

Помимо этого денежные средства предназначались в качестве вознаграждения за общее покровительство и попустительство по службе в рамках исполнения договора субподряда на строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Размер аванса превышает 1,3 млрд руб. Фигуранты дела сотрудничают со следствием, расследование продолжается.

Военно-строительная компания возводит под ключ жилые дома и микрорайоны для военнослужащих и их нужд, указывается на официальном сайте. Она также занимается и реконструкцией исторических объектов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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