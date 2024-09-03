Экс-сотрудникам Военно-строительной компании предъявлены обвинения во взятке

Обвинения предъявлены заместителю руководителя департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления того же округа Дмитрию Сюртукову. Они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 6 ст. 290 и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа).