Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

За объекты благоустройства проголосовали около 40 млн россиян

Ведомости

В 2024 г. за объекты благоустройства в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали более 17 млн человек, а с начала действия программы – около 40 млн. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев в ходе круглого стола в рамках деловой программы Восточного экономического форума.

Грачев напомнил, что президент Владимир Путин продлил действие программы до 2030 г., и за эти года важно реализовать как можно больше объектов благоустройства в муниципалитетах по всей России в рамках закладываемых бюджетных средств.

«Это важно, потому что комфорт городской среды напрямую влияет на оценку людьми качества жизни, на их желание развиваться и жить на своей малой родине, а в конечном счете – и на демографию. И здесь необходимо подумать о вовлечении бизнеса в формате софинансирования этих проектов», – отметил Грачев.

По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина, с помощью предпринимательского сообщества город может кратно увеличивать поступления в бюджет и качественно менять территорию.

«В таких местах возрастает спрос на жилье и, как следствие, появляются дополнительные возможности для малого бизнеса – открываются кафе, магазины, точки бытовых услуг. Это влияет на экономику, привлекательность муниципалитета и региона, а в конечном счете на улучшение качества жизни наших граждан», – сказал он.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению президента России с 2018 г. С тех пор было благоустроено более 67 000 территорий в 5866 населенных пунктах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных