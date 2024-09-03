За объекты благоустройства проголосовали около 40 млн россиян

«Это важно, потому что комфорт городской среды напрямую влияет на оценку людьми качества жизни, на их желание развиваться и жить на своей малой родине, а в конечном счете – и на демографию. И здесь необходимо подумать о вовлечении бизнеса в формате софинансирования этих проектов», – отметил Грачев.