За объекты благоустройства проголосовали около 40 млн россиян
В 2024 г. за объекты благоустройства в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» проголосовали более 17 млн человек, а с начала действия программы – около 40 млн. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев в ходе круглого стола в рамках деловой программы Восточного экономического форума.
Грачев напомнил, что президент Владимир Путин продлил действие программы до 2030 г., и за эти года важно реализовать как можно больше объектов благоустройства в муниципалитетах по всей России в рамках закладываемых бюджетных средств.
«Это важно, потому что комфорт городской среды напрямую влияет на оценку людьми качества жизни, на их желание развиваться и жить на своей малой родине, а в конечном счете – и на демографию. И здесь необходимо подумать о вовлечении бизнеса в формате софинансирования этих проектов», – отметил Грачев.
По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина, с помощью предпринимательского сообщества город может кратно увеличивать поступления в бюджет и качественно менять территорию.
«В таких местах возрастает спрос на жилье и, как следствие, появляются дополнительные возможности для малого бизнеса – открываются кафе, магазины, точки бытовых услуг. Это влияет на экономику, привлекательность муниципалитета и региона, а в конечном счете на улучшение качества жизни наших граждан», – сказал он.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению президента России с 2018 г. С тех пор было благоустроено более 67 000 территорий в 5866 населенных пунктах.