Суд начал рассмотрение дела о «дизельном скандале» против экс-главы Volkswagen
В Германии начался судебный процесс в отношении 77-летнего экс-главы автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна по делу о «дизельном скандале». Об этом пишет Bloomberg.
Прокуратура Брауншвейга предъявила обвинения в мошенничестве бывшему топ-менеджеру еще в 2019 г., но рассмотрение дела в суде было отложено из-за проблем со здоровьем Винтеркорна. Фигурант также обвиняется в даче ложных показаний и манипуляциях на рынке.
По версии следствия, экс-глава Volkswagen якобы знал, что концерн в 2014 г. обновил программное обеспечение (ПО) автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами дизельного топлива. Но несмотря на это, Винтеркорн не пресек его использование, что позволило продать 9 млн автомобилей с этим ПО в Европе и США, причинив ущерб покупателям в общей сложности на 100 млн евро, пишет агентство.
Адвокат бывшего топ-менеджера Феликс Дерр сообщил журналистам, что его подзащитный отвергает обвинения. Выступление Винтеркорна в суде должно состояться 4 сентября.
В 2015 г. американское управление охраны окружающей среды обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным ведомства, в 2007–2015 гг. концерн поставил на 11 млн своих автомобилей ПО, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и некоторых других стран, в числе которых была и Германия, обязали Volkswagen отозвать проданные машины. Концерн не стал опровергать обвинения и согласился на выплаты и отзыв автомобилей. Также в топ-менеджменте группы и отдельных компаний, входящих в ее состав, произошли отставки. В том числе, свой пост покинул Винтеркорн.