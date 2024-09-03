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Суд начал рассмотрение дела о «дизельном скандале» против экс-главы Volkswagen

Ведомости

В Германии начался судебный процесс в отношении 77-летнего экс-главы автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна по делу о «дизельном скандале». Об этом пишет Bloomberg.

Прокуратура Брауншвейга предъявила обвинения в мошенничестве бывшему топ-менеджеру еще в 2019 г., но рассмотрение дела в суде было отложено из-за проблем со здоровьем Винтеркорна. Фигурант также обвиняется в даче ложных показаний и манипуляциях на рынке.

По версии следствия, экс-глава Volkswagen якобы знал, что концерн в 2014 г. обновил программное обеспечение (ПО) автомобилей, которое не решило проблему с выхлопами дизельного топлива. Но несмотря на это, Винтеркорн не пресек его использование, что позволило продать 9 млн автомобилей с этим ПО в Европе и США, причинив ущерб покупателям в общей сложности на 100 млн евро, пишет агентство.

Адвокат бывшего топ-менеджера Феликс Дерр сообщил журналистам, что его подзащитный отвергает обвинения. Выступление Винтеркорна в суде должно состояться 4 сентября.

В 2015 г. американское управление охраны окружающей среды обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным ведомства, в 2007–2015 гг. концерн поставил на 11 млн своих автомобилей ПО, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и некоторых других стран, в числе которых была и Германия, обязали Volkswagen отозвать проданные машины. Концерн не стал опровергать обвинения и согласился на выплаты и отзыв автомобилей. Также в топ-менеджменте группы и отдельных компаний, входящих в ее состав, произошли отставки. В том числе, свой пост покинул Винтеркорн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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