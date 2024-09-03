Суд начал рассмотрение дела о «дизельном скандале» против экс-главы Volkswagen

В 2015 г. американское управление охраны окружающей среды обвинило Volkswagen в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным ведомства, в 2007–2015 гг. концерн поставил на 11 млн своих автомобилей ПО, которое в 40 раз занижало результаты тестов на выбросы. Власти США и некоторых других стран, в числе которых была и Германия, обязали Volkswagen отозвать проданные машины. Концерн не стал опровергать обвинения и согласился на выплаты и отзыв автомобилей. Также в топ-менеджменте группы и отдельных компаний, входящих в ее состав, произошли отставки. В том числе, свой пост покинул Винтеркорн.