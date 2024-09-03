Путин поздравил четырех спортсменов с победами на Паралимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Романа Жданова и Дмитрия Черняева, легкоатлетов Александра Костина и Евгения Торсунова со взятием золота на Паралимпиаде в Париже. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Согласно тексту одного из поздравлений, глава государства отметил высокий класс, максимальную концентрацию, характер и самоотверженный труд спортсменов, а также пожелал новых достижений.
Днем 3 сентября президент поздравил с победами пловца Андрея Калину, пловчиху Валерию Шабалину и легкоатлета Алексея Чуркина. По состоянию на 3 сентября, российские спортсмены завоевали восемь золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Калина стал первым взявшим золото россиянином на Паралимпиаде-2024. Награду он завоевал на дистанции 100 м брассом в категории SB8 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Время спортсмена составило 1 минуту 9,02 секунд. Серебро взял китайский спортсмен Ян Гуанлун с результатом 1 минута 9,83 секунд. Бронза досталась колумбийцу Карлосу Серрано с результатом 1 минута 10,55 секунд. На четвертом месте – россиянин Даниил Смирнов с результатом 1 минута 11,59 секунд.
28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. На соревнованиях выступят 4400 спортсменов, из них 88 россиян. Игры продлятся до 8 сентября.