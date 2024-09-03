Путин поздравил четырех спортсменов с победами на Паралимпиаде

Калина стал первым взявшим золото россиянином на Паралимпиаде-2024. Награду он завоевал на дистанции 100 м брассом в категории SB8 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Время спортсмена составило 1 минуту 9,02 секунд. Серебро взял китайский спортсмен Ян Гуанлун с результатом 1 минута 9,83 секунд. Бронза досталась колумбийцу Карлосу Серрано с результатом 1 минута 10,55 секунд. На четвертом месте – россиянин Даниил Смирнов с результатом 1 минута 11,59 секунд.