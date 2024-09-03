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Путин поздравил четырех спортсменов с победами на Паралимпиаде

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов Романа Жданова и Дмитрия Черняева, легкоатлетов Александра Костина и Евгения Торсунова со взятием золота на Паралимпиаде в Париже. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Согласно тексту одного из поздравлений, глава государства отметил высокий класс, максимальную концентрацию, характер и самоотверженный труд спортсменов, а также пожелал новых достижений.

Днем 3 сентября президент поздравил с победами пловца Андрея Калину, пловчиху Валерию Шабалину и легкоатлета Алексея Чуркина. По состоянию на 3 сентября, российские спортсмены завоевали восемь золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Калина стал первым взявшим золото россиянином на Паралимпиаде-2024. Награду он завоевал на дистанции 100 м брассом в категории SB8 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Время спортсмена составило 1 минуту 9,02 секунд. Серебро взял китайский спортсмен Ян Гуанлун с результатом 1 минута 9,83 секунд. Бронза досталась колумбийцу Карлосу Серрано с результатом 1 минута 10,55 секунд. На четвертом месте – россиянин Даниил Смирнов с результатом 1 минута 11,59 секунд.

28 августа в столице Франции стартовали XVII летние Паралимпийские игры. На соревнованиях выступят 4400 спортсменов, из них 88 россиян. Игры продлятся до 8 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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