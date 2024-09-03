Суд арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом по делу о взятках

По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб.