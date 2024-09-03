Суд арестовал замкомандующего Ленинградским военным округом по делу о взятках
Военный суд Москвы арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Муминджанов подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 15 лет лишения свободы. Согласно решению 235-го военного гарнизонного суда Москвы, он пробудет под арестом до 2 ноября.
Судебный процесс по избранию меры пресечения проходил в закрытом режиме. Адвокат генерал-майора сообщил, что Муминджанов отрицает вину в получении взятки.
По данным следствия, подозреваемый способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. За это Муминджанов получил взятку на общую сумму свыше 20 млн руб.
Днем 3 сентября СК сообщил, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн руб., законность их приобретения проверяется.